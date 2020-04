Galaxy Fold 2 : Samsung va baisser le prix de départ de son smartphone pliable

Le Galaxy Fold 2 serait vendu à un prix de départ inférieur à celui de son prédécesseur. Afin de séduire un large panel d’acheteurs, Samsung aurait en effet décidé de revoir ses tarifs à la baisse. Pour réduire le prix de départ de son flagship, le constructeur proposerait cette fois une variante avec seulement 256 Go de stockage interne.

En 2019, Samsung a lancé le Galaxy Fold, son premier smartphone pliable, sur le marché. Vendu à 2000 euros en France, le terminal s’adressait surtout aux early adopters et aux consommateurs les plus fortunés. Avec le Galaxy Z Flip, le téléphone pliable à clapet, la marque a tenté de viser plus large avec un prix de départ de seulement 1500 euros. Avec le Galaxy Fold 2, Samsung va continuer dans la même direction.

Un Galaxy Fold 2 avec 256 Go de stockage interne

D’après les informations obtenues par nos confrères de SamMobile, Samsung commercialiserait une déclinaison avec 256 Go de stockage interne. Pour rappel, le premier Galaxy Fold était uniquement disponible dans une version 512 Go, ce qui expliquait en partie le prix élevé de l’appareil.

En commercialisant une version avec 256 Go de stockage de son Galaxy Fold 2, Samsung cherche clairement à baisser le prix de départ de sa future gamme. SamMobile s’attend donc à un tarif de départ en baisse d’une centaine d’euros, probablement sous le seuil psychologique des 2000 euros. Le fabricant espère cette fois séduire le grand public, note le média.

Dans cette optique, il n’est pas impossible que Samsung propose différentes options de RAM cette année. L’an dernier, le Galaxy Fold se limitait à une version 12 Go. On peut s’attendre à une déclinaison avec 8 Go de mémoire vive, toujours dans le but de baisser les coûts.

Aux dernières nouvelles, Samsung présentera les Galaxy Fold 2 dans le courant de l’été 2020, en même temps que les Galaxy Note 20. Comme les Note, le nouveau Fold serait accompagné d’un stylet S-Pen. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur le Fold 2 dans les commentaires ci-dessous.

Source : SamMobile