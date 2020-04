OnePlus Bullets Wireless Z : on sait déjà tout des nouveaux écouteurs sans fil !

Les OnePlus Bullets Wireless Z, les nouveaux écouteurs sans fil de la marque chinoise, sont apparus à de multiples reprises sur la toile. Quelques jours avant le lancement, une myriade de fuites ont en effet levé le voile sur le design et les fonctionnalités de ce nouvel accessoire. On fait le point ensemble.

OnePlus va profiter du lancement des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro pour dévoiler une nouvelle paire d’écouteurs sans fil, les Bullets Wireless Z. Dans une publication sur Twitter, la marque a d’ailleurs teasé l’arrivée d’une nouvelle gamme d’écouteurs, confirmant ainsi les récentes fuites.

20 heures d’autonomie et recharge rapide Warp Charge

Dans un premier temps, Evan Blass, un informateur renommé, a publié les premières images montrant les écouteurs. Comme les Bullets Wireless 2, les écouteurs sont reliés entre eux par un fil. Ils sont proposés dans 4 coloris : Noir, Bleu, Or et Vert. Peu après, c’est le leaker indien Ishan Agarwal qui a révélé les points forts des Bullets Wireless Z.

Selon les informations relayées par Agarwal, les Bullets Wireless Z sont compatibles avec la Warp Charge, la technologie de recharge ultra rapide de OnePlus. Cette technologie permet de récupérer 10 heures d’autonomie en l’espace de 10 minutes de recharge. L’autonomie maximale les écouteurs est de 20 heures. De ce côté là, ils surclassent largement les précédents Bullets Wireless 2, dont l’autonomie ne dépasse pas les 14 heures.

Certifiés IP55, les écouteurs sont résistants aux dépôts de poussière et aux projection d’eau. Par contre, ils ne peuvent pas être immergés. Enfin, les Bullets Wireless Z ont une latence bluetooth de 110 ms, ce qui est particulièrement faible. Par exemple, les AirPods Pro d’Apple ont une latence de 144 ms.

Plus abordable que les Bullets Wireless 2, les Bullets Wireless Z seraient surtout réservés aux sportifs. Quoi qu’il en soit, nous en saurons plus dès le 14 avril 17h, date du lancement des OnePlus 8. Que pensez-vous de ce nouvel accessoire ? On attend votre avis dans les commentaires.

