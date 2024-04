Nothing bouleverse sa gamme d’écouteurs true wireless avec deux nouveaux modèles, les Ear (a) et les Ear

Nothing vient de présenter deux nouveaux modèles d’écouteurs true wireless. Les premiers, les Nothing Ear, veulent séduire les utilisateurs en quête de qualité, tandis que les Ear (a) se destinent aux plus petites bourses. Encore une fois, c’est sur le design que la marque britannique met le paquet.

Nothing a décidé de remettre à plat sa gamme d’écouteurs true wireless. La marque a ainsi présenté deux nouveaux produits : les Nothing Ear, qui succèdent aux Ear (2) de 2023, ainsi que les Ear (a), leur équivalent plus abordable.

Bien évidemment, c'est au niveau du design que Nothing veut se différencier de la concurrence. Les Ear reprennent le look si particulier de la gamme, avec son boîtier carré (55,5 x 55,5 x 22 mm pour 52 grammes) tout en transparence. Une transparence que l'on retrouve aussi sur les tiges des écouteurs. Quand on les voit, on sait tout de suite que c'est signé par la marque anglaise !

Les Nothing Ear veulent proposer le meilleur

Les Ear disposent de hauts-parleurs dynamiques de 11 mm ainsi que d’un diaphragme en céramique. On note la présence d’une réduction de bruit active à hauteur de 45 décibels. Les nouveautés ne concernent pas seulement le son, mais aussi l’autonomie, doublée par rapport au modèle précédent. De fait, Nothing annonce plus de 40 heures d’écoute sans ANC, et 24 heures avec. Enfin, l’application Nothing X a un rôle à jouer avec l’apparition d’un égaliseur très précis qu’il sera possible de partager avec la communauté. Les Nothing Ear seront vendus à partir du 22 avril 2024 au prix de 149 euros, un tarif raisonnable pour ce qui est proposé.

Les Nothing Ear (a) se veulent plus abordables, mais pas moins bons pour autant. Pour se différencier, ils adoptent un design tout en rondeur, soit blanc, soit noir, ou soit jaune (c’est une première). Ils reprennent les mêmes hauts parleurs de 11 mm que les Ear ainsi que sa réduction de bruit active à 45 décibels. Les concessions ont été faites sur les matériaux (les écouteurs sont légèrement plus lourds), sur l’application (pas d’égaliseur) ainsi que sur le son (pas de diaphragme en céramique). Des sacrifices qui permettent aux Ear (a) d’être très abordables, puisqu’ils sont vendus à 99 euros.

Les deux produits seront disponibles sur le site du constructeur, mais également chez la Fnac, Boulanger, Darty, Amazon et LDLC.