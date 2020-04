Les Xiaomi Mi Band 4 et 3 servent désormais à déverrouiller les PC Windows 10

Xiaomi propose une nouvelle mise à jour pour les Mi Band 4 et 3 qui permettent de déverrouiller les PC Windows 10. Cette option pratique et sécurisée dispense les utilisateurs de la saisie d’un mot de passe.

Alors que les regards sont désormais tournés vers le Xiaomi Mi Band 5 dont la présentation est annoncée pour le 3 avril 2020, la marque vient de publier une nouvelle mise à jour pour les deux précédentes générations de son bracelet connecté. Le firmware des Xiaomi Mi Band 4 et 3 passe en version V1.0.9.42. La mise à jour corrige plusieurs bugs et introduit une nouvelle fonctionnalité : le déverrouillage d’un PC Windows 10 depuis le bracelet.

Comme le note le site Tiezenhelp, les Mi Band permettaient déjà de le faire, mais en passant par une application tierce installée sur un smartphone appairé au bracelet. Les Xiaomi Mi Band 4 et Mi band 3 intègrent donc désormais un support natif et permettent de déverrouiller Windows 10 en toute indépendance. Notez qu’il est nécessaire d’installer une application sur le PC.

Baptisée Mi Unlock Tool, elle est installée par défaut sur tous les PC portables de Xiaomi. Pour les autres ordinateurs, elle est téléchargeable depuis le Microsoft Store. Malheureusement, cette nouvelle fonctionnalité n’est disponible qu’en Inde pour l’instant et marche uniquement avec les Mi Band 4 et 3. Les deux premières générations du bracelet connecté ne sont pas concernées.

On peut supposer que le prochain Xiaomi Mi Band 5 sera compatible et — on l’espère — avec la possibilité aux utilisateurs européens d’y accéder. Cette fonctionnalité est en phase avec la volonté de Microsoft d’en finir avec l’usage des mots de passe. De nombreuses options de connexions alternatives sont proposées via Windows Hello : reconnaissance faciale, empreintes digitales, clés de sécurité physique, etc.

Microsoft propose également une option intéressante baptisée verrouillage Dynamique qui permet de verrouiller automatiquement votre ordinateur lorsque vous vous éloignez. Il suffit d’appairer de l’appairer avec votre smartphone out tout autre appareil compatible Bluetooth qui vous accompagne dans vos déplacements.

