Galaxy Book 5 Pro : le prix du nouveau PC portable est en forte baisse chez Samsung, vite !

À peine lancé, le tout nouveau Galaxy Book 5 Pro est déjà beaucoup moins cher sur le site Samsung grâce à une combinaison de d'offres à durée limitée. On vous dit comment profiter de cette promotion pendant la période de précommande.

On ne présente plus les Galaxy Book Pro de Samsung qui font partie des meilleurs utlrabooks haut de gamme du marché. Cette gamme représente une solide alternative aux MacBook Pro d’Apple pour ceux qui recherchent un modèle premium sous Windows.

Toujours aussi puissant, fin et léger, le Galaxy Book 5 Pro est le tout nouveau représentant de la série. Il est en promotion en ce moment sur le site officiel de Samsung pendant la phase de précommande. Le PC portable fait en effet l’objet d’une réduction de 400 €, et il est possible de faire descendre son prix encore plus bas.

Jusqu’à 400 € de réduction sur le Galaxy Book 5 Pro, voire plus

Samsung propose plusieurs offres sur le Galaxy Book 5 Pro (14 pouces et 16 pouces). D’abord, l’ultrabook fait l’objet d’une promotion « deux fois plus de stockage pour le même prix » (la même que les Galaxy S25 Series). Cette offre permet d’acheter la capacité de stockage supérieure au prix de celle inférieure.

En d’autres termes, le Galaxy Book 5 Pro 14 pouces d’une capacité de 1 To est actuellement au prix que la version de 512 Go. Celle-ci devient ainsi inopportune puisque vous pouvez avoir deux fois plus d’espace de stockage au même tarif. Concrètement, la version de 1 To est à 2053 € au lieu de 2253 €, ce qui correspond à une réduction de 200 €. Le modèle de 16 pouces profite de la même offre.

Mais ce n’est pas tout. Vous pouvez également profiter de 200 € de réduction supplémentaire grâce à un bonus de reprise au panier. Il vous suffit de revendre un ancien appareil à Samsung, peu importe son état. Même s’il est cassé et non fonctionnel, Samsung vous le reprendra et vous profiterez systématiquement des 200 € de réduction au panier.

L'appareil cédé peut être un smartphone, une tablette, un ordinateur, une montre connectée ou encore des écouteurs sans fil. L’autre bonne nouvelle, c’est qu’après avoir estimé la valeur de reprise, le montant est également déduit au panier.

Par exemple, si la valeur de l’appareil est de 300 €, Samsung vous offre une réduction de 500 € au panier (300 € + 200 € de bonus). Et comme si cela ne suffisait pas, la marque propose en plus 30% de réduction sur une sélection de produits pour l’achat du Galaxy Book 5 Pro. Il s’agit des Galaxy Watch 7 non personnalisées, de la Watch Ultra, des Galaxy Buds3 et Buds3 Pro ou encore d’une sélection d'accessoires Galaxy Book.

Enfin, si vous avez des points de fidélité Samsung (Rewards) sur votre compte, Samsung les double pour vous permettre d’acheter le Galaxy Book 5 Pro encore moins cher.

Pour résumer, voici toutes les offres disponibles pour la précommande du Galaxy Book 5 Pro :

200 € de réduction de base grâce à l’offre « deux fois plus de stockage au même prix »

200 € de bonus reprise au panier, peu importe l’état de l’appareil échangé

30% de réduction sur une sélection de produits (Galaxy Watch7 et Watch Ultra, Galaxy Buds3 et Buds3 Pro et une sélection d'accessoires Galaxy Book)

Doublez vos points Samsung Rewards

Quelles sont les caractéristiques du Galaxy Book 5 Pro ?

Le Galaxy Book 5 Pro est un ultrabook très fin et léger. La version de 14 pouces ne pèse que 1,23 g (1,56 g pour celle de 16 pouces), avec une épaisseur de seulement 11,6 mm. Malgré sa grande finesse, l’ultrabook délivre une puissance phénoménale grâce à son processeur Intel Core Ultra (série 2).

Il s’agit plus précisément de l’Intel Core Ultra 7processor 256V. Ce dernier est environ 30% plus performant que le CPU du modèle précédent. Mais la puce est ici associée à un GPU Intel Arc 140V GPU (8 Go de VRAM). Celle-ci offre des graphismes significativement améliorés pour le plus grand plaisir des graphistes et monteurs, mais aussi des gamers qui peuvent profiter d’une expérience gaming décente pour la plupart des jeux.

Le Galaxy Book 5 Pro dispose également d’un NPU très performant qui en fait un PC portable optimisé pour l’intelligence artificielle. Et justement, l’IA est l’un des qualités mises en avant par Samsung pour son ultrabook.

Grâce à une combinaison de Copilot+ et de Galaxy AI, le Galaxy Book 5 Pro booste vos performances avec de nombreuses fonctionnalités qui facilitent la vie. Enfin, le nouveau PC portable Samsung offre une autonomie allant jusqu’à 21 heures en une charge.