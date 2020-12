Galaxy A72 : un benchmark dévoile une version moins chère en 4G

Samsung préparerait aussi une version 4G du Galaxy A72. Celle-ci a été croisée sur Geekbench qui révèle la nature de sa plate-forme. Elle est basée sur un Snapdragon 720G, accompagné de 8 Go de mémoire vive. Identifié par le numéro de série SM-A725F et passé entre les mains d’un organisme asiatique de certification, il pourrait être officialisé très rapidement.

Il est presque évident que Samsung présentera en avance les différentes versions du Galaxy S21. Les fuites complètes sur leurs fiches techniques se multiplient sur les nouveaux modèles. Certains pays annoncent même l’ouverture de précommandes. En outre, les chiffres de vente des Galaxy S20 ne sont pas bons, malgré leurs nombreuses qualités. Le nombre de smartphones vendus par Samsung est au plus bas. La firme coréenne a donc tout intérêt à renouveler son offre premium.

Lire aussi – Le Galaxy A72 serait le premier milieu de gamme Samsung à embarquer la stabilisation optique

Du côté des Galaxy A, Samsung pourrait également avancer leur arrivée. L’un des smartphones concernés serait le Galaxy A72 sur lequel nous avons relayé plusieurs rumeurs et fuites, notamment des visuels en haute définition en provenance du leaker français Steve Hemmerstoffer qui révèlent de nombreux détails sur l’équipement photographique. Vous pouvez découvrir l’un d’eux en illustration de cet article.

Une version équipée d'un SoC compatible 4G

Ce smartphone est attendu en version 5G. Mais plusieurs informations laissent supposer qu’une version 4G moins chère serait également prévue. Deux sources concourent en effet vers cette conclusion. La première est Geekbench. Un smartphone est apparu dans les bases de données du célèbre benchmark. Il porte le numéro de série SM-A725F. Il s’agit très logiquement d’une déclinaison du Galaxy A72.

Geekbench révèle que ce smartphone est équipé d’un Snapdragon 720G et de 8 Go de mémoire vive. Le Snapdragon 720G est un SoC sorti en début d’année 2020. Il intègre 8 coeurs Kryo 465 (2 puissants et six économes en énergie), un GPU Adreno 618 et un modem Snapdragon X15, compatible 4G (LTE catégorie 15). Il n’est donc pas capable de se connecter en 5G, contrairement aux versions du Galaxy A72 précédemment croisées. Mais il devrait aussi être bien moins cher à l'achat, afin de concurrencer plus fortement les marques chinoises.

La seconde source est un leaker que nous suivons régulièrement. Dans un message posté sur Twitter (et que vous pouvez retrouver ci-dessous), il révèle une liste de smartphones certifiés par le BIS (Bureau of Indian Standards). Dans cette liste, vous retrouvez les deux versions du Galaxy A72 : la version 5G (SM-A726) et la version 4G (SM-A725). Rappelons que les lettres qui terminent les numéros de série chez Samsung sont des indicatifs régionaux. La présence du Galaxy A72 dans cette liste semble confirmer un lancement imminent. Une officialisation en janvier est même très probable.

Samsung Galaxy A72 listed on BIS certification.

Model number : SM-A725F pic.twitter.com/a0x62pqVHj — the_tech_guy (@_the_tech_guy) December 26, 2020

Source : Geekbench