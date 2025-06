Black Ops 7, Clockwork Revolution, The Outer Worlds 2, la Xbox présente ses futus jeux et ça envoie du lourd

L’événement Xbox de juin 2025 a réservé plusieurs surprises de taille. Trois jeux très attendus ont révélé de nouvelles informations. Entre dates de sortie, nouveaux modes de jeu et univers originaux, les révélations ont largement alimenté les attentes des joueurs.

Chaque année, les grandes conférences de jeux vidéo sont l’occasion de découvrir les titres qui marqueront les mois à venir. Le Xbox Games Showcase 2025 n’a pas dérogé à la règle. Des bandes-annonces inédites et des annonces stratégiques ont rythmé cette présentation, destinée à poser les jalons de la fin d’année et au-delà. Une nouvelle console portable, la ROG Xbox Ally, a aussi été dévoilée, mais ce sont surtout les jeux qui ont retenu l’attention.

Trois jeux en particulier ont retenu l’attention : The Outer Worlds 2, Call of Duty: Black Ops 7 et Beast of Reincarnation. Tous trois ont montré de nouvelles images et partagé des éléments clés, entre date de sortie, gameplay et ambitions narratives. Voici ce qu’il faut retenir pour chacun d’eux.

Call of Duty: Black Ops 7 revient avec un scénario futuriste et un mode coopératif

Call of Duty: Black Ops 7 poursuit la saga avec un opus qui se veut encore plus sombre. Situé en 2035, l’histoire met en scène David Mason face à une guerre psychologique globale. Le jeu mêle campagne solo ou coopérative, cartes multijoueur inédites et mode Zombies. Développé par Treyarch et Raven Software, il sortira sur consoles et PC, sans date annoncée pour l’instant. Il sera aussi disponible dès sa sortie dans le Game Pass.

Dévoilé pour la première fois en 2021, The Outer Worlds 2 se prépare à une sortie officielle fixée au 29 octobre 2025. Lors du Xbox Showcase, un nouveau trailer a mis en avant l’humour satirique de l’univers, où le capitalisme spatial règne en maître.

Enfin, Beast of Reincarnation, développé par Game Freak, se déroule dans un Japon post-apocalyptique. Le personnage principal, Emma, affronte des créatures gigantesques dans un monde mêlant traditions et science-fiction. Le gameplay alterne combat à la troisième personne et exploration. Les deux jeux arriveront sur Xbox Series, PS5 et PC, avec une disponibilité sur Game Pass confirmée.

Voici les autres jeux importants annoncés

Resonance: A Plague Tale Legacy

HIGH ON LIFE 2

The Blood of Dawnwalker

Cronos: The New Dawn

Aphelion

Planet of Lana II: Children of the Leaf Announcement