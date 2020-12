Galaxy A72 5G : des photos volées dévoilent son design avant le lancement

Le Galaxy A72 5G n’a pas encore été annoncé que de premiers rendus fuitent déjà. À l’arrière, l’appareil dispose d’un module destiné à accueillir ses quatre capteurs photo, tandis qu’à l’avant, on profite d’une toute petite encoche pour le capteur à selfies.

Depuis peu, Samsung a décidé déjà de donner un petit coup de lifting à sa gamme de smartphone d’entrée et de milieu de gamme, les Galaxy A. Après le Galaxy A42 5G que nous avons testé en début de mois, c’est le A72 5G qui commence à pointer le bout de son nez. Si le smartphone ne sera pas lancé d’ici la fin de l’année, le géant sud-coréen devrait le commercialiser au premier semestre 2021, cela ne fait aucun doute. Une fuite dévoile d’ailleurs les premiers visuels du smartphone.

Les premiers visuels nous montrent donc un appareil au design plutôt classique pour Samsung, avec ses bords arrondis et son encoche frontale située au centre, tout en haut de l’écran. L’arrière des photos qui ont fuité dévoile un dos équipé d’un quadruple capteur photo. En outre, l’absence de capteur d'empreinte arrière laisse supposer que l’appareil bénéficie d’un module de déverrouillage logé sous l’écran, comme c’était le cas du A71.

Le Galaxy A72 sera compatible 5G

D’après les différentes informations dont on dispose, on sait que l’appareil profite d’un écran de 6,7″. Le A72 5G mesure 16,5 x 7,74 x 0,81 cm, sans prendre en compte l’épaisseur de l’ilot photo arrière (0,99 cm en le prenant en considération). Sur les premiers rendus, on remarque que le A72 5G profite toujours d’une prise jack 3,5 mm. On sait par ailleurs Le dos du Galaxy A72 5G est recouvert de « Glasstic », une couche de plastique qui ressemble à du verre et qui en procure les mêmes sensations au toucher. Quant au contour du smartphone, il est constitué d’aluminium.

Côté matériel, on ignore pour le moment quel SoC a été retenu par Samsung pour équiper son A72. En revanche, il s’agira d’un modèle compatible 5G, la technologie devenant de plus en plus abordable. Le prix du smartphone n’a pas encore été dévoilé. Pour mémoire, le A71 s’affichait au tarif de 479 € à sa sortie. Reste à savoir si Samsung parviendra à rester dans la même veine tarifaire, malgré la compatibilité 5G. Rappelons également que le A72 pourrait également embarquer un stabilisateur optique, ce qui a un coût non négligeable dans la fabrication d’un téléphone.

Samsung a par ailleurs d’autres modèles de la gamme Galaxy A dans ses cartons. Des modèles comme les Galaxy A32 5G et A52 5G devraient eux aussi être prochainement annoncés. On sait d’ores et déjà que le A52 5G profite d’un écran de 6,5″ et sera donc un peu plus petit que le A72. En revanche, il devrait lui aussi disposer d’un capteur d'empreinte d’écran sous l’écran. Quant au A32 5G, il s’agira du modèle le moins onéreux de la gamme, et même du smartphone le moins cher de tous les modèles 5G commercialisés par Samsung.

Source : OnLeaks