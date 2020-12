Samsung a vendu moins de 300 millions smartphones en 2020, une première depuis 2011

Samsung n'a vendu que 270 millions smartphones en 2020. C'est la première fois depuis 2011 que le groupe sud-coréen n'écoule pas plus de 300 millions de mobiles dans le monde. La firme espère se hisser à son score habituel dès l'année prochaine, notamment grâce à un vaste catalogue de smartphones 5G milieu de gamme.

D'après les informations relayées par ETNews, les ventes de smartphones Samsung ont plongé sous la barre des 300 millions dans le monde en 2020. Sans surprise, cet effondrement des ventes est essentiellement le résultat de la pandémie de Covid-19, et de la crise économique qui découle des mesures de confinement.

Les estimations de Samsung pour l'année 2020 font état de 270 millions de smartphones vendus dans le monde. C'est la première fois en l'espace de 9 ans que le géant de Séoul vend si peu de téléphones. Cette année là, le marché du mobile était encore dominé par Apple. Samsung devait encore se contenter de la seconde place avec des parts de marché allant de 10,8 % à 22,8 %, juste derrière son rival californien.

Samsung espère vendre 307 millions de smartphones en 2021

Après ce revers, Samsung s'attend à ce que le marché du smartphone reprenne des couleurs dès 2021. L'année prochaine, le groupe espère écouler 307 millions de téléphones mobiles, dont 287 millions de smartphones et 20 millions de feature phones. Samsung table donc sur une hausse des ventes de 14% par rapport à 2020. Fin de cette année, le constructeur a d'ailleurs déjà remarqué les premiers signes d'un retour à la croissance. Lors du troisième trimestre 2020, Samsung a d'ailleurs réalisé des ventes de smartphones record, ce qui compense les mauvaises ventes de début d'année.

Pour doper les ventes de sa division mobile en 2021, Samsung s'appuiera notamment sur une pléthore de smartphones 5G destinés au marché milieu et entrée de gamme. Du reste, le groupe mise aussi sur le succès de ses prochains smartphones haut de gamme, les Galaxy S21 (S30) et les futurs téléphones pliables. Samsung espère écouler 49,8 millions de modèles haut de gamme l'année prochaine, dont 6 millions de terminaux pliables. ETNews évoque notamment le Galaxy Z Flip 2, le second smartphone à clapet de la marque. L'an prochain, Samsung devrait en fait inonder le marché de smartphones pliables, parmi lesquels le Galaxy Z Fold 3, Z Fold S, Z Fold Lite et Z Flip Lite.

Source : ETNews