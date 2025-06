La nouvelle Xbox portable est officielle, et c’est une déclinaison d’une console déjà connue. Découvrez la ROG Xbox Ally

Microsoft a présenté ses futurs jeux lors de sa conférence Xbox du 8 juin. Parmi les annonces, celle d’une toute nouvelle console portable. Il s’agit en réalité d’une machine déjà connue, mais cette fois estampillée Xbox. Découvrez la ROG Xbox Ally.

L’arrivée d’une Xbox portable était attendue depuis des années, et la voilà maintenant officielle ! Microsoft a annoncé, lors de sa conférence du 8 juin, un partenariat avec Asus autour d’une nouvelle machine : la ROG Xbox Ally.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une déclinaison de la ROG Ally sortie en 2023. Sauf que cette fois, elle est certifiée Xbox, avec une interface logicielle dédiée à l’écosystème de Microsoft. En démarrant la machine, nous tomberons donc directement sur le menu Xbox, avec les jeux du service, le GamePass, le Cloud, etc. Pas de panique si vous voulez jouer à autre chose, Microsoft précise qu’il sera possible d’utiliser les « autres plateformes majeures PC ». On rappelle que les précédentes Ally tournaient sur Windows 11 avec une interface Asus pas forcément très intuitive. Cette version promet donc une amélioration notable. Dernier point intéressant, un macaron signalera les jeux optimisés pour portable, comme c’est le cas sur Steam Deck. Une option qui manquait cruellement.

La ROG Ally se met au vert

La ROG Xbox Ally bénéficie également d’un nouveau design, avec des poignées revues et corrigées ainsi que l’apparition d’un bouton Xbox. Bref, c’est une vraie Xbox portable, comme on l’attendait depuis des années.

A noter que deux versions seront disponibles : une ROG Xbox Ally et une ROG Xbox Ally X. La première sera dotée d’un processeur AMD Ryzen Z2 A, de 16 Go de RAM et d’une batterie de 60 Wh, tandis que la deuxième bénéficiera d’un AMD Ryzen AI Z2 et de 24 Go de RAM et d’une meilleure batterie de 80 Wh. Ce seront de beaux bébés, avec un poids respectif de 670 grammes et 715 grammes.

Pas de prix pour le moment, mais Asus évoque un lancement en fin d’année, notamment en France. Nous aurons plus de détails dans les mois qui arrivent. On peut tabler sur une communication plus ample lors de la Gamescom de Cologne en août. On pourrait aussi s’attendre à ce que d’autres constructeurs présentent également leur machine estampillée Xbox à l’avenir.

Source : Xbox