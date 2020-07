Le Galaxy A72 pourrait être le premier milieu de gamme Samsung à embarquer la stabilisation optique

Le Galaxy A72 pourrait être le premier milieu de gamme de Samsung à profiter de la stabilisation optique de l’image. L’information nous vient du site SamMobile. En intégrant cette fonctionnalité supplémentaire, le constructeur veut muscler son offre dans le secteur du milieu de gamme, où la concurrence fait rage face à Huawei, Xiaomi ou encore Apple avec son récent iPhone SE 2020.

Pour l’heure, aucune information officielle n’a filtré concernant la prochaine génération des Galaxy A, les milieux de gamme de Samsung. De précédentes rumeurs ont fait état de la volonté de Samsung intégrer la recharge sans fil sur les prochains Galaxy A. Seulement, il semblerait que ce ne soit pas la seule technologie que le constructeur souhaite implémenter dans ses futurs appareils.

D’après un rapport interne relayé par nos confrères du site SamMobile, la firme de Séoul pourrait équiper le module photo du Galaxy A72 de la stabilisation optique de l’image. Pour rappel, la stabilisation optique de l’image compense les mouvements horizontaux et verticaux de l’utilisateur et du sujet. Elle permet d’obtenir des photos et des vidéos nettes et de supprimer les micros mouvements inhérents à l’utilisation d’un smartphone.

Samsung va muscler ses milieux de gamme

Le successeur direct du Galaxy A71 serait donc le premier milieu de gamme à bénéficier d’une telle technologie. De précédentes rumeurs laissaient entendre que Samsung intégrerait la stabilisation optique sur les Galaxy A dès le second semestre 2020. Mais si l’on en croit SamMobile, il faudra donc attendre le lancement du Galaxy A72 en 2021 pour profiter de cette technologie sur un milieu de gamme Samsung.

Toujours selon les informations de nos confrères, le constructeur sud-coréen aurait décidé de retarder l’intégration de la stabilisation optique pour des questions de coût, les marges bénéficiaires sur le segment des milieux de gamme étant trop minces pour se permettre l’ajout d’une technologie onéreuse.

Le milieu de gamme, le nouveau marché clé des constructeurs

Seulement, la dynamique du marché a changé au cours des six derniers mois. Avec la crise sanitaire et les difficultés économiques qu’elle a engendrées, les utilisateurs ont repensé leur budget smartphone, préférant se tourner vers les milieux de gamme au détriment des flagships les plus chers. Ce fut le cas pour Samsung, qui a enregistré des ventes catastrophiques pour le Galaxy S20.

À contrario, le Galaxy A51 a été un succès inattendu, se hissant au top des ventes sur le premier trimestre 2020 avec 6,8 millions d’unités vendues. Face à ce constat, et à la concurrence acharnée sur ce segment incarnée par Xiaomi, Oppo, Huawei ou encore Apple avec l’iPhone SE 2020, Samsung devait riposter. L’intégration de la stabilisation optique sur les Galaxy A est la première réponse.

