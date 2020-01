Galaxy A41 et A31 : découvrez leurs premiers détails techniques

Attendus après les Galaxy A51 et A71, les Galaxy A41 et A31 font l’objet d’une première fuite à propos de leurs fiches techniques. Les détails sur leurs appareils photo ont notamment fuité. Leurs capteurs seront nettement meilleurs que ceux de leurs prédécesseurs.

Les deux premiers modèles de la gamme Galaxy A de 2020 ont déjà été dévoilés. Ce sont les Galaxy A51 et Galaxy A71. Le premier arrivera en France dans quelques jours et le second attendra certainement un peu plus longtemps, comme son prédécesseur. Samsung ne s’arrêtera évidemment pas là. Après une année 2019 très riche du côté des Galaxy A, il serait dommage de ne proposer que deux modèles.

Lire aussi : Samsung développe pour la Corée du Sud une version 5G du Galaxy A51

Une rumeur datant de la fin d’année dernière nous indiquait que les trois modèles suivants pourraient être les Galaxy A11, Galaxy A31 et Galaxy A41. Ils succèderaient sans surprise au Galaxy A10, A30 et A40. Jusqu’à présent, aucun détail technique sur ces trois mobiles n’avait fuité. Mais tout vient à point à qui sait attendre : le site néerlandais Galaxyclub dévoile quelques informations sur le Galaxy A31 et le Galaxy A41.

Commençons avec ce dernier. Selon nos confrères, le Galaxy A41 devrait être équipé d’un double capteur photo à l’arrière, comme son prédécesseur. Cependant, le composant principal de ce duo serait un modèle 48 mégapixels similaires à celui du Galaxy A51. Une vraie montée en gamme vis-à-vis du capteur 16 mégapixels du Galaxy A40.

Des capteurs photos avec objectifs macro

Le capteur secondaire ne serait pas un modèle 5 mégapixels, comme celui du A40, mais un modèle 2 mégapixels seulement. Toutefois, ce deuxième appareil photo serait placé derrière un objectif macro. Et il ne servirait pas qu’à calculer des profondeurs. À l’avant, le capteur selfie 25 mégapixels du Galaxy A40 serait conservé.

Passons au Galaxy A31. Il profiterait lui aussi d’une belle amélioration du côté photo. Son capteur photo principal serait aussi un modèle 48 mégapixels (contre 16 mégapixels précédemment). Il serait accompagné d’un capteur 5 mégapixels, comme dans le Galaxy A30. Mais, comme pour le Galaxy A41, il serait placé derrière un objectif macro.

Nos confrères allemands ne dévoilent aucun détail sur le capteur selfie du Galaxy A31. En revanche, il affirme que sa batterie offrirait une capacité de 5000 mAh. En comparaison de la batterie de 4000 mAh du Galaxy A30, cela représente une progression de 25 % tout de même. Ce qui en fera certainement un champion de l’autonomie. Si ces informations se confirment, bien évidemment.

Source : GalaxyClub