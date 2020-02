Le Galaxy A10 est le smartphone Android le plus vendu de 2019

Le Galaxy A10 est parvenu à s’imposer comme le smartphone Android le plus vendu de 2019, révèle une analyse d’Omnia. L’étude confirme aussi la forte popularité des smartphones Samsung de la gamme des Galaxy A, beaucoup moins chers que les Galaxy S.

Une analyse d’Omnia relayée par nos confrères de MacRumors lève le voile sur la liste des smartphones les plus vendus dans le monde au cours de l’année dernière. Si on ne prend en compte que les smartphones sous Android, le Galaxy A10 s’impose en numéro 1 avec 30,3 millions d’unités écoulées. Un constat entériné par une récente étude de Counterpoint. Lors du dernier trimestre de 2019, le Galaxy A10 était même le second smartphone le plus vendu (tous OS confondus) dans le monde, affirmait Counterpoint en décembre.

Lancé en février 2019, le Galaxy A10 est un smartphone d’entrée de gamme équipé d’un écran Infinity-V (avec encoche), d’une batterie de 3400 mAh, d’un SoC Exynos 7884 couplé à 2 Go de RAM et 32 Go d’espace de stockage (extensible jusqu’à 512 Go via microSD) et d’un capteur photo 13 MP avec ouverture f/1.9 à l’arrière. Le smartphone est disponible autour des 130 euros sur un site de e-commerce comme Amazon.

Les Galaxy A dominent le classement

Juste en dessous du A10, on trouve le Galaxy A50, un téléphone milieu de gamme vendu autour des 350 euros depuis le mois de juin 2019. Il se distingue notamment par son écran AMOLED avec encoche, un triple capteur photo arrière et une batterie de 4000 mAh. En troisième position, on trouve ensuite le Galaxy A20, un autre milieu de gamme avec encoche commercialisé autour des 150€.

Vous l’aurez compris : le classement des smartphones Android les plus populaires de 2019 est complètement dominé par les Galaxy A. L’année dernière, Samsung a complètement revu son offre milieu et entrée de gamme. La firme a notamment enterré la gamme des Galaxy J. Chez Samsung, le milieu de gamme se scinde désormais en deux gammes : les Galaxy A et les Galaxy M. Le constructeur a notamment renforcer la gamme des Galaxy A en y intégrant des fonctionnalités généralement réservées au segment du haut de gamme, comme un triple capteur photo par exemple.

Chez Samsung, les smartphones moins chers sont largement plus populaires que ces éditions plus haut de gamme, comme les Galaxy S ou les Note, absents du classement d’Omnia. Enfin, on notera aussi la popularité du Redmi Note 7 de Xiaomi et du Galaxy J2 Core, un autre téléphone d’entrée de gamme Samsung, en fin de classement. Néanmoins, le top 10 est une nouvelle fois dominé par les iPhone d’Apple, et surtout par l’iPhone Xr et l’iPhone 11, les modèles les plus abordables de ces 2 dernières années.

Source : MacRumors