Galaxy A41 : 48 Mp, 3500 mAh, 64 Go, Samsung lance un entrée de gamme équilibré

Samsung vient d’annoncer dans un communiqué de presse le lancement du Galaxy A41 au moins de juin. Tous les détails ne sont pas encore connus, mais le smartphone ressemble déjà à un excellent cru d’entrée de gamme pour ceux qui veulent mettre l’accent sur la photo.

Le Samsung Galaxy A41 embarque un écran panoramique Super AMOLED 6,1’’ maison dont on connaît le haut niveau qualité. Mais aussi un triple capteur photo qui semble sur le papier très capable avec triple un capteur principal de 48MP, « qui permet de réaliser des photos nettes et détaillées de jour comme de nuit ». Mais aussi un capteur ultra grand angle (8MP) pour prendre des « des scènes panoramiques à 123°, paysages, photos de groupe ».

L’ensemble est complété par un module 5MP dédié au mode portrait « pour sublimer les sujets grâce au flou d’arrière-plan ». Les selfies ne sont pas en reste avec un capteur photo 25 Mp qui, selon Samsung, « permet de prendre des clichés riches en détails, ou encore d’effectuer des appels vidéo en haute définition ». La marque précise que la possibilité de flouter l’arrière-plan est disponible aussi bien avec le capteur principal que le capteur secondaire.

Pour le reste des détails techniques, Samsung révèle simplement une batterie 3500 mAh qui semble confortable – complétée par la recharge rapide 15W. Mais aussi 64 Go de stockage interne, la présence d’un emplacement double-SIM, microSD, et un capteur d'empreintes intégré sous l’écran. On ne saura pas quel est le modèle du SoC ni la quantité de RAM. On peut néanmoins s’attendre à des specs plutôt modestes de ce côté.

Lire également : Galaxy A41 – design amélioré, capteur 48 MP… il sera un vrai champion du rapport qualité-prix

Samsung annonce que le smartphone sera vendu début juin en noir, blanc et bleu prismatique à un prix qui n’est pas encore fixé. Les clients qui achètent ce modèle auront droit à deux mois d’accès au service YouTube Premium qui permet de consulter YouTube sans coupures pubs et donne accès à des contenus premium, Youtube Musique et YouTube Kids.