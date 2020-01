Où acheter le Samsung Galaxy A71 pas cher : les meilleurs prix en 2020

Le Samsung Galaxy A71 qui sort officiellement le 27 janvier 2020 en France est d’ores et déjà disponible chez plusieurs revendeurs au prix de départ de 479 euros. Amazon, Boulanger, Cdiscount ou bien encore Rue du Commerce permettent de le précommander dès à présent. Zoom sur les meilleures offres pour acheter le Samsung Galaxy au prix le moins cher.

💰Les meilleurs prix pour acheter un Samsung Galaxy A71 moins cher

Si vous envisagez d’acheter le nouveau Samsung Galaxy A71 le jour de sa sortie, vous pouvez précommander le smartphone chez plusieurs revendeurs. Ainsi, Amazon, Boulanger, Cdiscount, Darty, La Fnac et Rue du commerce le proposent au tarif de 479 € avec une disponibilité le 21 janvier annoncée du coté de Cdiscount.

📱Le Samsung Galaxy A71 en quelques mots

Le samsung Galaxy A71 propose une fiche technique assez intéressante. On retrouve un grand écran 6.7 pouces de définition Full HD+, un processeur Qualcomm Snapdragon 730 épaulé par 6 Go de mémoire RAM avec une capacité de stockage de 128 Go extensible via une carte micro SD.

La partie photo est assurée par un quadruple capteur photo avec un module principal de 64 MP, un objectif ultra grand-angle de 12 MP ainsi qu’un capteur macro et un TOF de 5 MP chacun. La batterie d’une capacité de 4500 mAh est compatible recharge rapide de 25X. Enfin, on retrouve un port USB Type-C, une prise Jack 3,5 mm et les technologies NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 (802.11ac). Le tout tourne sous Android 10 avec la surcouche Samsung One UI 2.0.

🤔Les différences entre le Samsung Galaxy A70 et A71

Le Samsung Galaxy A71 est une réelle évolution de son prédécesseur, le Galaxy A70. Le smartphone est ainsi plus puissant, plus grand et offre une meilleure autonomie, et une partie photo plus développée. Le Samsung Galaxy A71 tourne sous Android 10 avec une interface utilisateur Samsung One UI2.0. Le Galaxy A70, Se contente pour l’heure d’Android Pie.

En ce qui concerne les spécifications matérielles, le Galaxy A71 dispose d’un écran Super AMOLED Infinity-O Full HD + de 6,7 pouces, avec un poinçon en haut de l’appareil, identique à ce que l’on retrouve sur les Samsung Galaxy Note 10. Son prédécesseur, quant à lui, propose un écran aux caractéristiques similaires avec pour seule différence, une encoche en forme de goutte d’eau.

La partie photo sur le Galaxy A71 offre une nouvelle configuration au niveau de la caméra arrière qui embarque désormais un quadruple capteur (contre un triple capteur pour le A70) avec un appareil photo principal de 64 mégapixels. Le capteur frontal de 32 mégapixels est identique à celui déjà présent sur le Galaxy A70.

Enfin, le processeur est également plus performant puisque’on retrouve un Qualcomm Snapdragon 730 sur le Galaxy A71 gravé en 8 nm contre un Snapdragon 675 gravé en 11 nm sur le Galaxy A70. La puce graphique évolue elle aussi puisqu’on passe d’un Adreno 612 à un Adreno 618.