Galaxy A : Samsung prépare le retour des batteries amovibles

Un Galaxy A équipé d’une batterie amovible est dans les cartons de Samsung. Une photo apparue en ligne montre en effet une batterie amovible appartenant à un futur smartphone milieu de gamme. Le constructeur sud-coréen s’apprête visiblement à faire renaître les téléphones avec accumulateur détachable des années après leur disparition.

En vogue dans les années 2000, les smartphones avec batterie amovible ont progressivement disparu de la circulation. Afin de réduire l’épaisseur des appareils, les constructeurs optent désormais pour des batteries scellées à la structure. Pour changer la batterie d’un téléphone, il faut donc se rendre dans un magasin ou chez un réparateur.

Comme la plupart des marques, Samsung a commercialisé de nombreux téléphones avec batterie amovible en son temps. De temps en temps, le fabricant flatte même les souvenirs des plus nostalgiques avec des éditions spéciales alimentées par une batterie détachable. Début d’année, Samsung a ainsi lancé le Galaxy XCover Pro, un milieu de gamme uniquement vendu dans une poignée de pays.

Sur le même sujet : L’Europe pourrait forcer les constructeurs de smartphones à rendre la batterie amovible

Bientôt un Galaxy A01 avec batterie amovible au prix de 100€ ?

Samsung cherche visiblement à poursuivre sur sa lancée, rapportent nos confrères de SamMobile. La photo d’une batterie de smartphone amovible de 3300 mAh est récemment apparue sur la toile. Le composant est marqué du nom de code SM-A013F. Il s’agit donc d’un smartphone de la gamme des Galaxy A.

D’après les informations recueillies par SamMobile, ce Galaxy A serait commercialisé dans le monde entier d’ici la fin de cette année. Du reste, la fiche technique du smartphone se compose de 16 ou de 32 Go de stockage interne. On est donc devant un smartphone orienté milieu voire entrée de gamme.

Le terminal s’annonce proche du Galaxy A01, un smartphone entrée de gamme équipé d’un SoC Qualcomm Snapdragon 439 et lancé en décembre 2019. Il est vendu autour des 100€ lors de sa sortie. On peut s’attendre à un prix similaire pour la version avec batterie amovible. Que pensez-vous de la disparition des batteries amovibles ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : SamMobile