Galaxy A35 (256 Go) : le smartphone Samsung est à moitié prix !

Le Galaxy A35 est un smartphone milieu de gamme parfait pour ceux qui veulent un modèle Samsung à un prix très raisonnable. Lancé à 449 € il y a quelques mois dans sa version avec 256 Go de stockage, le A35 5G est à 249 € en ce moment. Il va falloir faire vite.

Placé juste en dessous du Galaxy A55 dans le catalogue 2024 des smartphones Samsung, le Galaxy A35 reste un bon milieu de gamme. Il offre une expérience logicielle proche de celle des Galaxy S24 Series pour un prix nettement plus accessible. Ses performances sont confortables pour un usage fluide au quotidien.

Lancé au prix de 449 € dans sa version 256 Go, le Galaxy A35 5G est à 249 € en ce moment chez Red by SFR. Notez que le smartphone est vendu seul et sans forfait. De plus, il n'est pas bloqué sur le réseau de SFR. Vous pouvez donc l'utiliser avec n'importe quelle SIM.

Vous économisez donc 200 €, ce qui correspond à une réduction de 45%, soit quasiment la moitié du prix de lancement. Pour rappel, la sortie du Galaxy A35 remonte à mars 2024, il y a tout juste 5 mois.

Galaxy A35 : un excellent rapport qualité-prix pour le smartphone Samsung

Nous avons testé le Galaxy A35 à la rédaction et avons été marqués par ses finitions soignées, son bel écran, la qualité des photos de jour. L'expérience est somme toute qualitative, même si pour son prix de lancement, certains modèles de la concurrence sont un peu plus performants.

Pour autant, le A35 embarque une puce intéressante : l'Exynos 1380 qui est le même que l'on retrouve à l'intérieur du Galaxy A54. La puce est épaulée par 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage pour la version qui est en promotion chez Red by SFR.

Pour la partie photo, le Galaxy A35 dispose de trois capteurs : 50 MP (grand-angle), 8 MP (ultra grand-angle) et 5 MP (Portrait). Pour les selfies, on retrouve un capteur frontal de 13 MP. Enfin, le smartphone Samsung dispose d'une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge rapide de 25W.