Galaxy A26 : le smartphone 5G Samsung est à un prix imbattable chez Amazon

Vous êtes à la recherche d'une belle offre promotionnelle sur le Galaxy A26 ? Sur le site Amazon, le smartphone Samsung compatible avec la 5G bénéficie d'une jolie réduction de plus de 80 euros.

Moins de trois mois après avoir été annoncé par Samsung, le Galaxy A26 fait l'objet d'un bon plan sur la version allemande du site Amazon. Affiché au prix conseillé de 299 euros, le smartphone 5G disponible en trois coloris au choix est au tarif exact de 200,68 euros lorsque l'article est ajouté au panier. Pour une livraison du produit en France, des frais de port supplémentaires de 4,91 euros sont appliqués au moment de l'étape de la commande. Au total, le Samsung Galaxy A26 revient donc à 205,59 euros, ce qui fait une belle économie de plus de 80 euros.

Dévoilé au même moment que les Galaxy A36 et A56, le Samsung Galaxy A26 est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,7 pouces ayant une définition en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, un taux de rafraichissement à 120 Hz, un verre Gorilla Glass et une densité de 387 pp. Alimenté par une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 25W, le smartphone lié à l'offre Amazon dispose aussi du processeur Exynos 1380, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage extensible jusqu'à 1 To (via une carte microSDXC) et du système Android 15 avec une surcouche One UI 7.0.

La partie APN est constituée d'une triple capteur de 50 MP (f/1.8, OIS) + 8 MP (ultra grand angle, f/2.2) + 2 MP (macro, f/2.4) et d'une caméra frontale de 13 MP (f/2.2). Enfin, la connectivité du téléphone inclut essentiellement la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), l'USB Type C, la reconnaissance faciale et un lecteur d'empreinte digitale sur le côté.