Galaxy A22 5G : une nouvelle fuite confirme son design et sa fiche technique

Toujours aucune annonce officielle du Galaxy A22 par Samsung, et pourtant plusieurs fuites ont déjà tout révélé du smartphone. La dernière en date vient confirmer le design ayant fait surface, ainsi que de nombreux éléments de sa fiche technique. Il sera ainsi bien équipé du Dimensity 700 et d’une batterie 5000 mAh.

Voilà plusieurs mois que les premières rumeurs ont annoncé l’arrivée prochaine du successeur du Galaxy A21, le bien nommé Galaxy A22. Les informations pointaient alors vers un nouveau smartphone entrée de gamme puisqu’il coûterait moins de 200 €, tout en étant compatible avec la 5G. Puis, ces derniers jours, les choses se sont accélérées.

De premiers rendus ont dévoilé le design du téléphone dans ses moindres détails. Peu de temps après, une autre source révèle qu’il coûtera finalement plus de 200 €, et en profite pour fournir sa fiche technique en complément. Aujourd’hui une nouvelle fuite vient confirmer l’ensemble de ces éléments.

Voici la fiche technique du Galaxy A22

Le prochain entrée de gamme de Samsung sera donc bien propulsé par le Dimensity 700 de Mediatek, selon la source. Pour accompagner le processeur, l’utilisateur aura le choix entre 4 et 6 Go de RAM, appuyés par 64 Go de stockage. Une batterie 5000 mAh viendra alimenter le tout.

Du côté du design, rien ne change par rapport à la précédente fuite. Le Galaxy A22 semble bien équipé de trois capteurs photo arrière. Le capteur principal est de 48 MP, tandis que les capteurs secondaires sont respectivement de 5 MP et 2 MP. À l’avant, le capteur selfie est de 8 MP.

L’écran, quant à lui, mesure 6,6 ” et affiche une résolution de 2400 x 1080 pixels. Il profite d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. On retrouve également un port jack 3,5 mm sur la partie inférieure du smartphone. Le tout mesure 9 mm d’épaisseur pour un poids total de 203 g.

Samsung n’a pas encore confirmé l’existence du Galaxy A22, mais l’enchaînement de fuites de ces derniers jours semble laisse peu de doute sur la question. Difficile pour le moment de tabler sur une date de lancement officielle, bien que l’on imagine que celle-ci ne devrait pas tarder à arriver.

Source : SlashLeaks