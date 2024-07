Ce sosie du Galaxy S24 ne coûte que 200 euros. Notre test du Samsung Galaxy A15 5G

Sommaire Prix et disponibilité

Un design qui veut imiter celui des Galaxy S24, mais avec de grosses concessions

Un écran AMOLED bien calibré

Des performances poussives qui handicapent l’utilisateur

Une autonomie correcte

Une partie photo médiocre

Alors on achète ?

Samsung complète sa gamme Galaxy avec l’A15 5G. Sa particularité est d'être très abordable, puisqu’il est vendu autour des 200 euros. Pour ce prix, la marque coréenne propose-t-elle quelque chose d’intéressant ?

La gamme Galaxy A de Samsung cherche à offrir l’expérience Galaxy à prix réduit. Le téléphone du jour, à savoir le Galaxy A15 5G, mise sur son tarif extrêmement abordable pour séduire. Il est vendu autour des 200 euros.

A ce prix, il ne faut évidemment pas s’attendre à un foudre de guerre, mais offre-t-il une expérience appréciable pour autant ? Il a des atouts pour convaincre, comme un écran Super AMOLED, un design proche de celui du Galaxy S24 ou encore un module photo composé de trois capteurs. Est-ce que cela suffit ? Le Galaxy A15 est-il le meilleur téléphone à 200 euros du marché ? Nous allons le voir tout de suite.

Prix et disponibilité

Le Galaxy A15 5G est un téléphone qui mise avant tout sur son tarif réduit. Il est d’ores et déjà vendu sur le site de Samsung et chez les revendeurs partenaires au prix de 199 euros. Une seule version est disponible en France, celle à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Samsung Galaxy A15 5G Ecran Super AMOLED 6,5 pouces

2340 x 1080 pixels

90 Hz Chipset Mediatek Dimensity 6100+ OS Android 14 + One UI RAM 4 Go Stockage 128Go Capteur principal * 50 MP grand angle f/1,8

* 5 MP ultra grand angle f/2,2

* 2 MP macro f/2,4 Capteur selfie * 13 MP ultra grand angle f/2,0 Batterie 5000 mAh, charge 25 Watts 5G Oui Biométrie Scanner d’empreinte sur la tranche Résistance à l'eau Non Dimensions 160 x 76,8 x 8,4 mm Poids 200 grammes Prix 199 euros

Un design qui veut imiter celui des Galaxy S24, mais avec de grosses concessions

Pour ses Galaxy A, Samsung reprend le design de la gamme S afin de créer une cohérence visuelle. L’A15 a donc des faux airs de S24 ; on y retrouve les formes arrondies du haut de gamme, ses tranches plates, mais surtout les trois capteurs photos alignés verticalement. En y regardant vite, on pourrait presque le confondre avec son modèle, mais de nombreux éléments viennent nous rappeler que nous avons ici un téléphone d’entrée de gamme.

Samsung livre en effet un châssis entièrement en plastique. La matière donne un côté « cheap » au produit, renforcé par des boutons de tranche peu agréables sous les doigts. Notons que contrairement aux modèles plus hauts de gamme comme le Galaxy A55, l’A15 n’est pas résistant à l’eau, une certaine vigilance s’impose donc.

D’autres éléments témoignent d’un téléphone misant sur l'aspect budget : la présence d’un port Jack 3.5mm, désormais absent des produits plus chers, celle du capteur d’empreintes sur le bouton d’allumage (et non sous l’écran) ainsi que l’encoche pour la caméra frontale.

Concernant l’écran, celui-ci affiche des bords larges peu esthétiques. On déplore un bord inférieur bien épais qui, encore une fois, montre le statut d'entrée de gamme du téléphone. Est-ce un mal ? Pas vraiment, c’est même quelque chose qu’on accepte sur un produit à ce tarif. Toutefois, il aurait été facile pour Samsung d’ajuster cet aspect.

Même si le plastique n’est pas le matériau le plus agréable sous les doigts, on ne peut qu’admettre que l’A15 est loin d’être une torture à utiliser. Samsung sait y faire niveau design, même avec de lourdes contraintes. Nous avons un produit appréciable, avec un poids de 200 grammes bien équilibré et doté d’un visuel très cohérent. En résumé : le Galaxy A15 remplit sa mission. Reste maintenant à voir ce qu’il en est au niveau de la technique.

Un écran AMOLED bien calibré

Le principal atout du Galaxy A15, c’est la présence d’un écran Super AMOLED. A ce tarif, c’est un sacré point fort ! Le smartphone présente une dalle de 6,5 pouces d’une définition de 2340 x 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement (absolu) de 90 Hz. Tout ce qu'il faut là où il faut.

Nous avons évidemment analysé cette dalle avec notre sonde et les résultats obtenus sont bons, comme d’habitude chez Samsung. AMOLED oblige, nous avons un contraste infini, donc des noirs profonds et des blancs éclatants. C’est idéal pour regarder des séries ou des films.

La température des couleurs est, pour sa part, calée à 6500K, soit pile la norme vidéo. L’affichage ne tire ni vers le rouge, ni vers le bleu. Samsung propose deux modes dans les paramètres : couleurs vives et naturelles. Le premier exagère volontairement les coloris primaires avec un Delta E moyen à 4,6 (en dessous de 3 étant bon). Le mode naturel, en revanche, est juste parfait avec un Delta E moyen à 1,2. C’est celui-ci qu’il faudra choisir pour avoir une image fidèle, ce qui est utile pour admirer ses photos, par exemple. Cependant, on déplore un manque de luminosité de la dalle, avec un pic à 400 cd/m² mesuré par nos soins. Concrètement, l’A15 est difficile à utiliser dehors par jour de grand soleil. Le genre de téléphone qui nécessitera de faire de l’ombre avec sa main autour de l’écran pour y voir quelque chose. Dommage, car le reste est impeccable.

Concernant l’audio, le tableau est moins brillant. Beaucoup moins brillant. L’A15 ne possède qu’un haut-parleur sur la tranche inférieure et il se montre de très mauvaise qualité. Il délivre un son totalement déséquilibré qui manque cruellement de médiums et de bas médiums. Concrètement, nous avons l’impression d’avoir une vieille radio et même écouter un podcast en devient pénible. Bref, c’est raté.

Des performances poussives qui handicapent l’utilisateur

Le Galaxy A15 5G est équipé d’un processeur Mediatek Dimensity 6100+, un SoC très modeste qui a l’avantage d’être peu onéreux. Il est épaulé par 4 Go de RAM. Côté logiciel, on peut évidemment compter sur Android 14 avec la surcouche maison One UI 6.1. Sur le papier, nous avons quelque chose de peu performant, mais à ce prix on peut l'accepter.

Ce manque de puissance se confirme lors de nos benchmarks. Le Galaxy A15 est l’un des smartphones les plus faibles que nous ayons eu à tester cette année, se plaçant même derrière le Realme C67 et son piètre Snapdragon 685. En soit, c’est un score attendu, mais il entraîne des conséquences réelles sur l’utilisation : l’A15 est lent. Lent à ouvrir des applications, lent en multitâches et même lent dans la navigation. A titre d’exemple, chaque déverrouillage est accompagné par de petites saccades. Même pour un téléphone à 200 euros, c’est difficile à accepter tant l’usage au quotidien est pénible.

Notre jeu vidéo de référence, Genshin Impact, atteint péniblement les 30 images par seconde avec les graphismes réglés au minimum. D’autres titres moins gourmands, comme Warcraft Rumble, peuvent s’apprécier en faisant aussi des concessions. La bonne nouvelle, c’est que le SoC ne chauffe pas lorsqu’il est mis à rude épreuve. Logique, mais appréciable tout de même.

Une autonomie correcte

Le Galaxy A15 5G est équipé d’une batterie de 5000 mAh, soit une capacité très encourageante à la vue des specs du produit. Lors de nos tests, le téléphone a prouvé sa valeur. A la fin d’une journée classique (un peu de jeu, de photo, de navigation Internet et de GPS), l’A15 affiche en moyenne entre 35 et 45% de batterie au moment du coucher. C’est bien ! De fait, en faisant attention, il est tout à fait possible de tenir deux jours sans s’approcher d’une prise.

Samsung n’a pas équipé son bébé de la charge rapide, il faudra donc se contenter du 25 Watts. Pour réalimenter son A15 de 1 à 100%, il faut un peu plus de deux heures. C’est long ! Notons que comme d'habitude chez le constructeur, il n'y a pas de chargeur inclu dans la boîte.

Une partie photo médiocre

Le Galaxy A15 5G est doté d’un module photo composé de trois capteurs : un principal de 50 mégapixels (f/1.8), un ultra grand angle de 5 mégapixels (f/2.2) et un macro de 2 mégapixels (f/2.4). Voyons voir ce que ça donne.

Le grand angle de 50 mégapixels offre des clichés lisibles, mais ces derniers trahissent très rapidement ses faiblesses notamment dans les rendus catastrophiques de la lumière. Comme on peut le voir dans les photos de l’église, la gestion des contrastes est aux fraises. On aime tout de même un capteur réactif qui permet de prendre des sujets constamment en mouvement comme des animaux ou des enfants.

Sur le reste, l’A15 n’est pas vraiment à la fête. On peut évoquer son ultra-grand angle peu convaincant, celui-ci ayant tendance à fortement déformer les lignes droites en plus d’offrir un déséquilibre majeur au niveau des couleurs. Le zoom numérique X2 peut encore proposer une bonne image, mais dès qu’on l’augmente, nous obtenons des résultats inexploitables.

Le mode nuit, pour sa part, donne une image lisible, mais extrêmement peu fidèle à la réalité. Sur notre template habituel, nous avons presque l’impression qu’il fait jour ! Ce n’est pas terrible.

Enfin, parlons du mode macro. Nous avons l’impression que ce troisième capteur de 2 mégapixels a été placé ici juste pour en avoir trois alignés, et donc imiter le design des Galaxy S24. Un sentiment qui se confirme à l’usage, tant les résultats obtenus sont médiocres. On a l’impression d’une photo prise avec un smartphone de 2012 ! Vous cherchez un téléphone pour prendre de petits objets, oubliez celui-ci.

Bref, la partie photo n’est pas vraiment le point fort de l’A15. On pourrait l’accepter compte-tenu du tarif du produit, mais impossible de ne pas le comparer à la concurrence qui fait bien mieux avec les mêmes outils, le Moto G34 en tête.

Alors on achète ?

Posons-nous la question qui tue : on achète ? Le Galaxy A15 offre une expérience attendue pour son tarif. On aime son design réussi malgré un côté un peu cheap, sa bonne autonomie ou encore un bel écran.

Cependant, il traîne de lourdes faiblesses imputables à son segment : une puissance très limitée ainsi qu’un appareil photo médiocre. Si cela peut se comprendre pour la partie photo, on aurait aimé que Samsung fournisse un petit effort sur le processeur tant l’utilisation est parfois pénible.

Bref, un téléphone calibré, presque paresseux, mais qui offre une expérience en adéquation avec son prix. Choisir l’A15, c’est choisir l’équilibre sans folie.