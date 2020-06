Galaxy A : Samsung veut intégrer la recharge sans fil sur les prochains modèles

Les Samsung Galaxy A pourraient bientôt profiter de la recharge sans fil d’après le site TheElec. Face à la demande massive de smartphones de milieux de gamme, le constructeur veut se démarquer sur ce secteur avec l’ajout de cette fonctionnalité normalement réservée aux flagships de la marque.

Les prochains Samsung Galaxy A pourraient bien profiter de la recharge sans fil. C’est en tout cas ce que nous apprend le site TheElec, qui tient ses informations de plusieurs partenaires industriels du constructeur. Jusqu’alors, cette technologie était réservée aux flagships de la marque comme le Galaxy S20 mais cela pourrait changer d’ici la fin d’année 2020.

En effet, face à la popularité grandissante des smartphones de milieu de gamme, Samsung voudrait se démarquer en apportant cette fonctionnalité. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Si les ventes du Galaxy S20 se sont avérées catastrophiques, le plus gros succès de l’entreprise sur le premier trimestre 2020 reste le Galaxy A51, avec 6,8 millions d’unités vendues sur la période.

Les Galaxy A52 et A72 pourraient en profiter en premier

Qui plus est, Samsung doit s’aligner sur la concurrence. Apple propose d’ores et déjà un smartphone de milieu de gamme équipé de cette technologie, à savoir l’iPhone SE 2020. Comme le précise TheElec, les premiers smartphones à en bénéficier pourraient être les Galaxy A52 et A72, successeurs directs des Galaxy A51 et Galaxy A71.

La firme sud-coréenne serait déjà en discussion avec les fournisseurs censés assurer la production de masse des bobines de chargement sans fil. Il s’agit d’Amotech, Hanson Technics et Chemtronics. Ces trois sociétés ont toutes travaillé sur les modules de charge des Galaxy S20. Hanson Technics serait en tête de liste pour prendre en charge la fabrication pour les smartphones à venir en 2021.

Pour éviter une flambée des prix trop importante en raison de l’intégration de cette technologie, Samsung cherche à développer un module de charge sans fil moins onéreux. Une fois cette étape achevée, Hansol Technics pourra débuter la production en masse en exclusivité pendant un à deux mois. Amotech et Chemtronics pourront ensuite joindre leurs capacités de production pour augmenter le rendement.

