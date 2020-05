Galaxy A : Samsung offrira la stabilisation optique à ses smartphones abordables dès 2020

Afin d’accentuer l’attractivité de son offre milieu de gamme, Samsung pourrait intégrer des capteurs photo avec stabilisateur optique dans les Galaxy A dès l’année 2020. Plusieurs smartphones seraient concernés. Le but recherché par Samsung serait d’améliorer la compétitivité de son offre face à la concurrence chinoise et à l’iPhone SE 2020.

Chaque année, les grandes marques de smartphones présentent des modèles premium et haut de gamme dotés des dernières technologies en matière de réseau, de processeur, de batterie, d’écran ou de photographie. Grâce à la réduction des couts, pratiquement toutes les technologies présentes en haut de gamme ont trouvé, plus ou moins vite, leur chemin vers les segments plus volumiques. C’est, chez Samsung par exemple, le cas de la 5G, d’abord arrivé sur les gammes S et Note, puis dans la gamme A (avec les Galaxy A51 5G et A71 5G).

Une autre technologie devrait arriver dans la gamme A cette année. Il s’agit de la stabilisation optique d’image (ou OIS) pour la photographie. L’information émane d’une publication coréenne dont la source est anonyme. Cette dernière affirme que Samsung avait initialement prévu d’intégrer la stabilisation optique dans la gamme A de 2021. Cependant, la concurrence étant très forte, notamment du côté des marques chinoises comme Xiaomi, Oppo ou Realme, le groupe coréen aurait choisi d’avancer son planning au second semestre 2020. Attendez-vous donc à voir apparaître de nouveaux Galaxy A premium dotés d’un stabilisateur optique.

Poussé par les marques chinoises… et Apple

La publication coréenne annonce également une autre raison de cet empressement de Samsung : la sortie de l’iPhone SE 2020. Apple a intégré un stabilisateur optique dans son smartphone le moins cher. Même si la définition du capteur photo est identique à celle du capteur de l’iPhone 8, la présence d’un stabilisateur optique change la donne. D’ailleurs, cette initiative devrait également amener d’autres marques à intégrer un stabilisateur dans leurs terminaux milieu de gamme.

Pour rappel, la stabilisation optique est une caractéristique matérielle pour les capteurs photo : l’objectif photo des modules équipés peut bouger verticalement et horizontalement. Grâce à cela, et avec le soutien du gyroscope et de l’accéléromètre, le smartphone est capable de réduire les tremblements. Ce qui est très utile pour prendre des photos, de jour, mais surtout de nuit quand le temps de pause est plus long, et des vidéos. Une qualité recherchée par les photographes amateurs. Vous retrouvez aujourd’hui un stabilisateur dans une trentaine de smartphones sortis en 2020, comme la série S20, la série P40, les OnePlus 8, la série Find X2 (Pro et Neo), la série Mi 10 ou encore le Xperia 1 Mark 2. Tous sont haut de gamme.

