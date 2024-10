Friteuse sans huile : la Moulinex Easy Fry Max (5 L) est à son prix le plus bas

La Moulinex Easy Fry Max est une friteuse sans huile ayant une capacité généreuse de 5 litres et pouvant servir jusqu'à six personnes. À l'occasion d'une vente flash, Amazon vous permet de vous l'offrir à son prix le plus bas.

Même si les Jours Flash Prime 2024 font désormais partie du passé, Amazon poursuit ses ventes flash habituelles qui sont destinées à l'ensemble de ses clients. Parmi les ventes flash du moment, on peut trouver une friteuse sans huile pas chère. En ce moment, la Moulinex Easy Fry Max est vendue par le géant du commerce en ligne au prix de 69,99 euros de 139 euros. Cela correspond à une remise de 70 euros par rapport au tarif conseillé du produit.

Idéale pour servir jusqu'à six personnes et proposée dans un coloris noir, la Moulinex Easy Fry Max associée à l'offre Amazon est une friteuse sans huile à air chaud qui possède un design élégant et une capacité de 5 litres. D'une puissance de 1500 watts, l'appareil embarque 10 programmes de cuisson automatique dédiés à divers aliments comme des frites, du poulet, du poisson ou encore des légumes.

Fournie avec une cuve amovible et un panier de cuisson antiadhésif, la friteuse sans huile de Moulinex vous permet de gagner du temps en cuisine, tout en offrant des plats sains cuits en un rien de temps avec peu ou pas d'huile. Enfin, la Easy Fry Max mesure 36,8 x 36,8 x 35,7 cm et affiche un poids de 3,65 kilos.