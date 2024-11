À la recherche d'une friteuse sans huile Airfryer en promotion ? Optez pour le modèle Tefal Ultra Fry qui passe sous la barre des 50 euros à l'occasion de l'édition 2024 du Black Friday.

Continuons notre série de bons plans autour de la période du Black Friday 2024. En ce moment, le site Rakuten donne la possibilité à ses clients de faire une belle affaire sur l'acquisition d'une friteuse sans huile de type Airfryer. Disponible depuis le vendeur officiel Carrefour, la Tefal Ultra Fry proposée dans un coloris argent/gris passe de 97,98 euros à 49,99 euros grâce à une remise immédiate de près de 50 %. Pour information, la livraison du produit est gratuite à domicile.

Facile à utiliser grâce à son interface simple et intuitive, la friteuse Tefal Ultra Fry EY111B15 embarque la technologie Airfryer pour une maîtrise parfaite du flux d’air et du contrôle de la température. L'appareil dispose de huit programmes de cuisson digitaux (frites, nuggets, poulet rôti, pizza, viande, poisson, légumes, dessert) et d'un thermostat ajustable jusqu’à 200 degrés pour une cuisson optimale pour tous types d’aliments. On retrouve aussi une minuterie jusqu’à 60 minutes, une capacité de 4,2 litres et une puissance de 1450 W. Pour terminer, la friteuse affiche des dimensions de 27,7 x 31,3 x 38,7 cm et un poids de 3,80 kilos.