French Days Xiaomi : la trottinette Mi Electric Scooter 3 est à prix cassé

C'est probablement l'une des bonnes affaires de ce premier jour des French Days 2022 ! Actuellement, la trottinette électrique de Xiaomi bénéficie d'une double promotion chez Rakuten pour atteindre le prix exact de 379 euros (et avec un joli cashback supplémentaire pour les membres du ClubR Rakuten).

Profitez de ce bon plan Rakuten associé aux French Days 2022 pour vous procurer une trottinette électrique à moins de 380 euros de la marque Xiaomi. En ce moment, le site e-commerce vous propose d'acquérir la Xiaomi Mi Electric Scooter 3 à exactement 379 euros au lieu de 449 euros, par l'intermédiaire de la boutique française Boulanger.

La réduction de 70 euros s'effectue grâce à une remise immédiate de 11% de la part de Rakuten et à une autre remise de 20 euros via le coupon CR20 à saisir durant l'étape du panier. Pour information, les frais de port sont offerts dans le cas d'une livraison à domicile ou en magasin Boulanger et l'achat de l'engin électrique donne droit à un bon d'achat de 95,75 euros (valable seulement ce 4 mai 2022 et correspondant à 25% du prix réduit du produit) qui devra être déboursé au cours d'une prochaine commande passée sur Rakuten.

Pour en revenir à la Mi Electric Scooter 3 de Xiaomi, la trottinette électrique lancée durant l'été 2021 est dotée d'un écran LED, d'un moteur de 600 W, de deux pneus avant et arrière en caoutchouc gonflable de 8,5 pouces et d'une batterie de 275 Wh lui permettant d'être utilisée pendant une distance de 30 km (après un temps de charge standard de 8 heures). Concernant les vitesses, on retrouve 3 modes : 25 km/h (mode sport), 20 km/h (mode standard) et 5 km/h (mode piéton). À propos des équipements, l'engin est équipé d'un phare avant de 2W d'une portée de 10 mètres, de réflecteurs frontaux, latéraux et arrières, d'un grand feu arrière et d'un système de freinage antiblocage E-ABS pour la roue avant et à double plaquette sur la roue arrière. Pour en savoir plus sur la trottinette, nous vous conseillons de lire notre article associé au test de la Xiaomi Mi Electric Scooter 3.