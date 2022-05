French Days : pack de 2 lampes Philips Hue Go à moitié prix

Deux lampes portables Philips Hue Go sont proposées à moitié prix sur Rue Du Commerce pour les French Days. Facile à transporter, le Hue Go est une lampe compacte pouvant prendre différentes couleurs selon votre choix. De quoi mettre une ambiance lumineuse à votre image dans n'importe quelle circonstance.

Pour les French Days chez Rue Du Commerce, l'enseigne propose un pack de deux lampes connectées Philips Hue Go à moitié prix. L'ensemble est à 99,99 € au lieu de 199,99 €. Vous réalisez une économie non négligeable de 100 €. Et si vous ne savez pas à quoi elle peut servir, la lampe Philips Hue Go est appréciée pour sa grande polyvalence.

Elle se présente sous une forme parabolique, avec un support pour la poser sur n'importe quelle surface plate. Vous pouvez également la transporter facilement où que vous alliez. De quoi mettre de l'ambiance festive lors de vos moments spéciaux, transformer votre salon en cinéma ou encore donner des accents colorés à votre intérieur.

La Philips Hue Go est compatible Bluetooth et peut être contrôlée sans contact depuis votre smartphone. Elle est entièrement personnalisable et produit de la lumière avec une combinaison de 16 millions de couleurs. Il est par exemple possible de choisir 5 effets de lumière dynamiques : bougie chaleureuse, café du dimanche, Méditation, forêt enchantée ou aventure nocturne.

Grâce à la batterie intégrée, vous pouvez la transporter et profiter de 2,5 heures d'éclairage, voire jusqu'à 18 heures avec l'effet de lumière bougie chaleureuse.