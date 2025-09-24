French Days MacBook Air M2 : vite, à seulement 774 €, c’est son prix le plus bas !

Le MacBook Air M2 est sans doute l’un des ordinateurs portables avec le meilleur rapport qualité-prix du moment. Il offre des finitions impeccables, un écran magnifique et des performances de haut vol pour seulement 774 euros. Alors ne passez pas à côté de cette offre !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Si vous ne voulez pas que cette offre vous passe sous le nez, il va falloir réagir vite. Le MacBook Air M2 est l’un des ordinateurs portables les plus populaires auprès des étudiants, des professionnels, des profils créatifs mais aussi auprès des acheteurs qui cherchent tout simplement un bon ordinateur pas trop cher, facile à transporter et pratique à utiliser au quotidien.

À sa sortie, le MacBook Air M2 avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage valait 1199 euros. Avec la sortie des versions M3 et M4, son prix a baissé mais c’est la première fois qu’on le trouve si peu cher. En effet, il est actuellement affiché à 799 euros, ce qui est déjà une offre déjà très avantageuse. Mais en ajoutant le code promo COCORICO25, le prix baisse de 25 euros et passe à seulement 774 euros. En plus, la livraison est gratuite. À ce prix, les stocks risquent de vite s’épuiser alors ne tardez pas trop pour faire votre commande.

Pour rappel, le code COCORICO15 vous permet d'avoir 15€ de réduction dès 129€ d’achat et le code COCORICO25 vous offre 25€ de réduction dès 249€ d'achat sur de nombreux produits en vente sur Cdiscount. Profitez-en pour vous équiper à petit prix.

MacBook Air M2 : l’ordinateur ultra nomade au rapport qualité-prix imbattable

Le MacBook Air M2 est un petit bijou qui associe design premium, légèreté et hautes performances. C’est le modèle idéal pour suivre des cours, pour faire du télétravail ou pour les freelances par exemple. Son écran Liquid Retina de 13,6 pouces offre une définition de 2560 × 1664 pixels et une luminosité de 500 nits, garantissant un affichage précis et confortable, même en extérieur. La webcam Full HD permet des visioconférences nettes et professionnelles.

La puce Apple M2 intègre 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU, assurant une fluidité idéale en toutes circonstances, y compris pour les tâches plus gourmandes comme le montage vidéo. Cette version en promotion embarque 8 Go de mémoire vive et un SSD de 256 Go, pour un démarrage rapide et une utilisation fluide.

Avec un poids de 1,24 kg, une épaisseur de 11,3 mm et des dimensions proches d’une feuille A4, il se transporte facilement dans tout type de sac. Son autonomie allant jusqu’à 18 heures permet de travailler toute la journée sans chercher une prise de courant.