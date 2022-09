French Days : L’excellente TV LED SONY KD55X89J 55″ 4K UHD à prix cassé chez Darty

Durant les French Days d’automne qui se déroulent du 23 au 26 septembre 2022, Darty propose une belle réduction de 200 euros sur la TV LED SONY KD55X89J 55″ 4K UHD. Son prix passe ainsi de 799,99 € à seulement 599,99 €. Cette offre valable en retrait magasin est également éligible aux 30€ offerts en carte cadeau DARTY par tranche de 200€ avec le code DARTY30. Vous pouvez donc cumuler 60 euros supplémentaires en carte cadeau avec cette offre.

Évènement incontournable de l’automne, les French days sont l’occasion de faire le plein de bons plans avant le Black Friday. Darty fait de belles promotions en affichant par exemple la TV LED SONY KD55X89J 55″ 4K UHD à -25% du 23 au 26 septembre 2022. Cette promotion de 200 euros applicable pour un retrait en magasin est également cumulable avec les 30€ offerts en carte cadeau DARTY par tranche de 200€ avec le code DARTY30.

La TV LED KD55X89J de Sony est dotée d’un écran de 55″, soit une taille de 139,7cm. Dotée d’une palette de plus d’un milliard de couleurs, ce téléviseur 4K offre une excellente qualité d’image à la fois réaliste et naturelle. Cette Smart TV connectée Wifi et Bluetooth est compatible avec Google TV. Avec l’Assistant Google, vous pouvez utiliser la commande vocale « OK Google »pour effectuer une recherche.

Equipé d’une nouvelle génération de haut-parleurs intégrés au téléviseur, le son est immersif et intense grâce à la technologie Dolby ATMOS.

La TV LED SONY KD55X89J 55″ 4K UHD est maintenant affichée à 599,99 € au lieu de 799,99 €. Avec le code promo DARTY30, vous recevrez en plus 60,00 € en carte cadeau DARTY valable pour une utilisation dans les magasins Darty du 10/10/2022 au 24/11/2022.

