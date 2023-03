Free sort la fusée et nous tease sur les réseaux sociaux, lancement de la Freebox V9 imminent ?

En ce mois de mars 2023, l'actualité de Free est foisonnante. Le FAI en rajoute une couche, en publiant des messages et des vidéos suggérant l'arrivée de sa nouvelle box Internet, la Freebox V9.

Sous couvert de diffuser une publicité pour son offre de 4G+ en illimité pour 15,99 € par mois pour ses abonnés, Free a publié une vidéo annonçant l'arrivée de sa nouvelle box Internet, la Freebox V9, sa nouvelle génération de modem-routeur. Si on ne sait rien de la fiche technique de cet appareil, qui aura la lourde tâche de succéder à la Freebox Pop, on a l'assurance que Xavier Niel souhaite le lancer au courant de l'année 2023.

On le sait désormais : quand Free sort la fusée, c’est qu’un lancement est imminent. Iliad annonce-t-il la sortie de la très attendue Freebox V9 ? Il est impossible d’être si formel à l’heure actuelle. Mais le visionnage de la vidéo publiée sur Instagram par la compagnie du trublion des télécoms laisse penser que les ingénieurs d’Iliad travaillent à fond sur le sujet. Pourquoi sinon mettre en scène la fusée dans un explorateur de fichier imaginaire, avec un dossier PROTO_FREEBOX_V9 bien en évidence sur le bureau de l’ordinateur ?

Free relance les rumeurs concernant la Freebox V9 mais ne dévoile aucun détail

Cela ne signifie pas pour autant que la nouvelle Freebox va débarquer dans les jours ou les semaines qui viennent. Le PDG appelait de ses vœux un lancement à l’horizon octobre 2023. La rumeur annonce que la box intégrera toujours un player, même si selon la compagnie, les décodeurs sont voués à disparaître des offres des FAI.

Au-delà de cette box, dont la rumeur annonce qu’elle pourrait être du calibre de la Freebox Delta, Free n’est pas à court d’actualités, on peut même dire qu’elle est foisonnante. Free lance OQEE Ciné, un service de streaming gratuit pour tous les abonnés, et sur le front des offres pour mobiles, l’opérateur propose également une offre de reprise de smartphones pouvant grimper jusqu’à 500 €.

