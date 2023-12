Free tease un lancement imminent pour sa Freebox V9

Il se pourrait bien que l’on ne soit plus qu’à quelques semaines du lancement de la Freebox V9. C’est en tout cas ce qu’affirment de nombreux utilisateurs de X (Twitter), après que l’opérateur ait publié un message énigmatique sur la plateforme.

La tension auprès des abonnés Free. Alors que le premier teaser pour la Freebox V9 remonte au mois de mars, ces derniers attendent avec impatience une annonce officielle de la prochaine box de l’opérateur. Cette dernière a d’ores et déjà fait parler d’elle. Il y a quelques jours, nous apprenions notamment qu’elle pourrait être compatible avec le WiFi 7, la prochaine norme qui promet des débits ultras rapides, et qu’elle devrait être commercialisée entre 45 et 55 euros par mois.

Il reste encore beaucoup de choses à dévoiler autour de la Freebox V9, mais c’est bel et bien la date de sortie qui intéresse le plus les utilisateurs. Or, le trublion des télécoms a fait monter la sauce ce matin sur X (Twitter), simplement en postant une image accompagnée d’un court commentaire. « Bientôt' ». Voilà tout ce que l’on sait de la prochaine box.

Free vient-il d’annoncer le lancement de la Freebox V9 ?

Il n’en a pas fallu plus pour les théories aillent bon train dans les commentaires. En effet, un détail n’a pas échappé à de nombreux internautes. Sur l’image publiée par Free, on aperçoit une Freebox Delta affichant un horaire énigmatique : 91:22. On est donc loin d’une heure précise, encore plus d’une date de présentation. Mais cela n’a pas empêché plusieurs utilisateurs d’en tirer des conclusions.

Pour beaucoup, cela signifie que la Freebox V9 sera présentée le 22 janvier prochain. En effet, 9 ferait référence à la V9, 1 au mois de janvier et 22 au jour, donc. D’autres évoquent un compte à rebours, qui prendrait fin d’ici 4 jours, soit le 16 décembre prochain. Vous l’aurez compris, tout est encore très flou et il est encore trop tôt pour affirmer avec certitude ce que Free nous prépare.

Soulignons toutefois que la Freebox V9 est vouée à remplacer la Freebox Delta, ce qui expliquerait pourquoi Free a décidé de publier une image de cette dernière. Quoiqu’il en soit, il va falloir attendre encore un peu pour en savoir plus.