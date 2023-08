Freebox v9 : 50 personnes travaillent dessus jour et nuit selon Free

Dans une interview, Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad/Free, s’explique sur les projets de l’opérateur et glisse que la Freebox v9 mobilise en ce moment une équipe conséquente.

Et de 9 ! Enfin, pas encore, mais on y arrive. On parle ici de la 9e génération de la Freebox. Free aime teaser sa prochaine box avec une fusée. En mars dernier, elle était aperçue sur les réseaux sociaux dans une courte vidéo. On y voit le fameux vaisseau s’approcher d’un dossier nommé Free qui s’ouvre sur d’autres. Parmi eux, PROTO_FREEBOX_V9 retient notre attention, mais il ne s’ouvre pas. Bien sûr, cela ne voulait pas dire que la sortie de la Freebox v9 était imminente. Presque 6 mois après le post, il n’y a d’ailleurs pas d’autres informations à se mettre sous la dent.

On peut cependant se rassurer sur un point : Free travaille visiblement d’arrache-pied sur son prochain boitier. Dans une interview accordée à Ouest-France, Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad/Free, n’échappe pas à une question sur la Freebox v9. Sa réponse a le mérite d’être claire : “[…] on a une règle d’or chez Free : ne jamais évoquer la prochaine Freebox avant de l’avoir lancée, mais une cinquantaine de personnes y travaillent dans notre centre de recherche et développement parisien, presque jour et nuit”.

Au moins 50 personnes travaillent en ce moment sur la Freebox v9

Nous n’apprenons donc rien de plus sur la box qui succèdera à la Freebox Pop, mais au moins, on sait qu’elle est en cours de développement. Est-ce qu’il faut interpréter le “presque jour et nuit” comme un aveu que la Freebox v9 sortira bien cette année ? C’est très possible, d’autant que Xavier Niel lui-même souhaitait une arrivée de la Freebox v9 fin 2023, vers octobre. Si cela se confirme, une annonce officielle est imminente.

En attendant, Free ne s’est pas reposé sur ses lauriers en 2023. Entre l’ajout régulier de nouvelles chaînes gratuites à son bouquet TV ou le lancement de OQEE Ciné, son service de streaming gratuit, les abonnés ont de quoi patienter. Plus qu’à connaître les détails techniques de la future Freebox v9, dont on murmure qu’elle serait du calibre de la Freebox Delta. Tout un programme.