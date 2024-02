Free : l’appli Freebox Connect se met à jour pour l’arrivée de l’Ultra

A l'occasion du lancement de la nouvelle Freebox Ultra, l'opérateur vient de déployer une nouvelle mise à jour pour les applications Freebox Connect et Freebox Files. Sans surprise, les nouveautés tournent autour de l'arrivée de la nouvelle box du trublion du Net.

Comme vous le savez probablement, Free vient tout juste de mettre à l'amende la concurrence avec le lancement de sa toute nouvelle box fibre optique : la Freebox Ultra. Avec cette box, le trublion du Net frappe fort. Pour cause, l'Ultra ambitionne de révolutionner nos usages avec notamment la prise en charge de la norme Wi-FI 7, une première mondiale tout simplement.

En théorie, le Wi-Fi 7 promet des débits exceptionnels (jusqu'à 46 Gbit/s), sans oublier une latence inférieure par rapport à la génération précédente. Ainsi, Free annonce sur sa box Ultra un débit ascendant et montant de 8 Gbit/s ! Ici encore, il s'agit d'une première. En dehors des performances techniques, l'offre associée à la Freebox Ultra risque bien de séduire de nombreux utilisateurs.

Pour cause, pour 49,99 € par mois (la 1re année du moins), la formule Ultra inclut 280 chaînes de TV (dont TV by Canal et Free Ligue 1), mais aussi une pléthore de services de streaming dont Prime Video, Universal +, Netflix et Disney+. Et cerise sur le gâteau, les abonnés pourront également profiter de Canal+ sans frais supplémentaire !

Free met à jour ses applis pour préparer l'arrivée de la Freebox Ultra

En attendant la livraison des premières Freebox Ultra chez les utilisateurs, l'opérateur vient de déployer une nouvelle mise à jour de deux applications compagnons, à savoir Freebox Connect et Freebox Files. Pour les néophytes, Freebox Connect permet de contrôler à distance votre Wi-Fi et l'état de vos équipements Freebox. Les utilisateurs peuvent notamment y :

contrôler l'état de leur Freebox

vérifier les appareils connectés au réseau

suspendre le Wi-Fi sur les appareils des enfants

Diagnostiquer et agir sur les paramètres du Wi-Fi

Partager son code Wi-Fi en toute sécurité

Réveiller sa box éteinte via le bouton power ou via l'app Connect pic.twitter.com/YiPWpjphIt — Thibault FIGHIERA (@TFighiera) January 30, 2024

Quant à Freebox Files, l'appli vous permet de lire et de partager à distance des fichiers enregistrés sur les supports de stockage de votre Freebox. Sans surprise, ces nouvelles versions incluent des nouveautés liés directement à l'arrivée de la Freebox Ultra.

Ainsi, la version 1.22.0 de Freebox Connect inclut désormais les fonctionnalités de gestion des extinctions, veille et réveil de la Freebox Ultra. Sur Files (v. 1.14.0), les utilisateurs pourront également éteindre/allumer à distance la box Ultra et accéder aux fichiers enregistrés dans son SSD NVMe.