Free ajoute enfin l’HDR sur ces chaînes juste avant les Jeux olympiques, voici comment y accéder

L'opérateur Free propose finalement des chaînes en HDR sur les box compatibles, à quelques jours du lancement des Jeux olympiques de Paris. Vous allez pouvoir profiter des épreuves dans des conditions optimales.

Grâce à des tarifs de plus en plus raisonnables, de nombreuses personnes sont désormais équipées d'un téléviseur de grande taille, capable d'afficher une image d'une définition de 3840 x 2160 pixels en 4K avec prise en charge de l'HDR (High Dynamic Range). Quand il s'agit de regarder un Blu-ray ou une série Netflix avec l'abonnement adéquat, aucun problème. Mais dès que vous cherchez une chaîne de TV dont le flux est en HDR, c'est tout de suite plus compliqué.

Déjà, il faut qu'elle existe bien évidemment. Sauf qu'en plus, il est nécessaire qu'elle soit disponible sur votre décodeur TV, celui que vous avez récupéré auprès de votre fournisseur d'accès Internet. C'est ainsi que chez Free, malgré les 3 box compatibles que sont les Freebox Pop, Delta et Ultra, on ne trouve aucune chaîne proposant le HDR. Après des plaintes régulières à ce propos et certainement motivé par le coup d’envoi imminent des Jeux olympiques de Paris vendredi 26 juillet, l'opérateur corrige enfin ce que certains considèrent comme une aberration.

Chez Free, le HDR est désormais disponible sur certaines chaînes TV, voici lesquelles

Du moment que votre box Free et votre téléviseur sont compatibles, vous allez pouvoir profiter du HDR sur France 2 et France 3. Pour rappel, cette technologie permet globalement d'afficher une image de meilleure qualité, avec des contrastes plus profonds et des couleurs plus réalistes et plus vives. Voici les chaînes sur lesquelles vous devez vous rendre pour retrouver France 2 et France 3 dans leur version UHD ou UHD HDR :

France 2 UHD : canal 102.

France 2 UHD HDR : canal 103.

France 3 UHD : canal 104.

France 3 UHD HDR : canal 105.

Précision importante : les flux sont actuellement en cours de déploiement, aussi il est possible que vous ne les trouviez pas tout de suite, ou que vous constatiez quelques bugs lors des premières sessions de visionnage. Rien de méchant ou de durable cependant, rassurez-vous. Notons que France 3 UHD change de canal, passant du 103 libéré par la disparition de M6 HDR au 104.