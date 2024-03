Freebox Ultra : bonne nouvelle, l’offre Essentiel se complète avec les 50 chaînes de TV by Canal

Jusqu’à maintenant, l’offre à 49,99 €/mois de la Freebox Ultra était beaucoup plus limitée que sa voisine à 59,99 €/mois. Mais cela vient de changer, avec l’arrivée du bouquet TV by Canal dans cette formule. Ce sont pas moins de 50 chaînes de télévision, parmi lesquelles Disney Chanel, Comédie+ ou encore Eurosport qui sont désormais disponibles sans surcoût aux abonnés.

Depuis le 30 janvier dernier, la Freebox Ultra continue de bousculer le petit monde des box Wi-Fi en France. Non content d’être la première box WiFi 7 en Hexagone, elle donne également accès à pléthores de chaînes TV, de services de streaming et même à Canal+. Mais ça, c’est bien sûr si vous optez pour la formule la plus chère, à savoir 49,99 €/mois la première puis 59,99 €/mois à partir de l’année suivante.

Il existe également une seconde formule, cette fois-ci à 29,99 €/mois la première année puis 49,99 €/mois, qui donne « uniquement » accès au player 4K de Free et ses 280 chaînes TV incluses. Une offre suffisante pour bon nombre d’abonnés qui ne souhaitent pas forcément payer plusieurs dizaines d’euros par mois pour avoir la meilleure offre streaming possible.

La formule la moins chère de la Freebox Ultra accueille TV by Canal

Ceci étant dit, on ne crache pas non plus contre quelques contenus supplémentaires. Free a donc eu l’excellente idée d’inclure un second bouquet au sein de son offre à 29,99 €/mois, à savoir TV by Canal. Déjà présent dans l’offre premium, ce dernier donne accès à une cinquantaine de chaînes TV supplémentaires, dont voici quelques exemples :

Téva

Nickelodeon

Comédie+

Eurosport

Ushuaïa

Paris Premiere

Gulli Max

Trace Urban

RFM TV

National Geographic

Disney Channel

Canal J

MCM

Toutes ces chaînes ne remplaceront pas un abonnement à Netflix ou Prime Video, mais elles sont un ajout bien appréciable dans un bouquet TV déjà très fourni. TV by Canal est d’ores et déjà disponibles pour les abonnés à la formule Essentiel de la Freebox Ultra. Parfait si vous n’êtes pas forcément client des plateformes de streaming qui se multiplient — d’autant que les accès offerts ici se font via des formules avec publicité.