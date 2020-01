Freebox TV : BFM Business, replay… tout est de retour, Free et Altice ont enfin signé un accord !

Les abonnés Freebox TV peuvent dès à présent regarder BFM Business ou profiter du replay des chaines BFM et RMC : Altice annonce qu’un nouvel accord a été trouvé avec Free (groupe Iliad). Un acte qui met fin à près d’un an de conflits entre les deux groupes.

Les abonnés sur Freebox peuvent dès maintenant bénéficier de BFM Business ainsi que du replay de RMC Découverte, RMC Story et BFM TV qui avaient disparu début avril 2019. Ces chaines et services sont déjà disponibles depuis plusieurs semaines, mais selon nos confrères d’Univers Freebox, Altice et Iliad ont discrètement signé un accord en décembre.

Les deux groupes avait déjà signé un premier accord de diffusion au mois de septembre 2019. Accord qui prévoyait le retour des chaines sur les Freebox – mais rien n’était encore prévu pour les services à valeur ajoutée. Entre-temps, Orange semble avoir remporté son bras de fer avec Altice, puisque l’opérateur a négocié un accord qui prévoit une rémunération très inférieure à ce que proposait Altice au départ.

Orange peut, depuis, diffuser les chaines et séries à valeur ajoutée à ses abonnés. Or, on ne sait pas exactement quand Altice et Iliad ont signé leur accord, qu’aucun des deux groupes n’a choisi d’officialiser. Une interview de Patrick Drahi dans Satellifax, citée par Univers Freebox, suggère, sans plus de détails, que la signature a eu lieu dans le courant du mois de décembre.

Cet accord ne concerne pas les chaines RMC Sport, qui, elles, restent une exclusivité du bouquet SFR. Il est néanmoins possible de s’y abonner et regarder le bouquet sur votre TV par d’autres moyens. Notez par ailleurs qu’une nouvelle chaîne du groupe Iliad va prochainement faire apparition dans le bouquet Freebox TV : 01TV, chaîne du groupe 01Net.

Source : Univers Freebox