Sony lancera sa première TV 4K OLED 48 pouces en 2020. À ses côtés, le constructeur prévoit également de nouveaux modèles de TV 8K. Selon les dires de Sony, l’intégralité des TV à paraître en 2020 seront toutes compatibles avec le Google Assistant, Airplay 2 et le HomeKit d’Apple.

Après avoir crée la surprise en dévoilant sa première voiture électrique la Vision-S, Sony est revenu à des annonces plus conventionnelles et a dévoilé son line-up des TV à paraître en 2020. Pour commencer, le constructeur a présenté sa première TV 4K OLED de 48 pouces : la Master Series A9S. C’est la plus petite TV 4K OLED jamais construite par l’entreprise nippone.

Aux côtés de cet écran « minimaliste », on retrouve des monstres en 8K avec la TV LCD Sony Z8H en 85 et 75 pouces, et la A8H OLED, qui sera disponible elle en 65 et 55 pouces. En outre, deux nouvelles télévisions LCD sont également de la partie, les X950H et X900H, de respectivement 49 et 85 pouces. Comme le précisent nos confrères de The Verge, la sortie de cette TV 4K OLED 48 pouces n’est pas anodine.

Parmi les nouveautés annoncées, LG a confirmé l’arrivée prochaine d’une TV 4K OLED de 48 pouces également. Coïncidence ? Les deux constructeurs utilisent tout deux la même dalle LG pour leurs modèles 4K 48 pouces respectifs. Il y a fort à parier que ce format particulier se démocratise, avec à la clé un accès à la 4K moins cher pour les consommateurs.

Mais compte tenu de l’utilisation d’une dalle identique à celle de son concurrent, Sony devra se démarquer sur d’autres terrains. Voilà pourquoi le constructeur a équipé sa A90S de la Acoustic Surface Technology, qui permet de projeter le son depuis la dalle, pour une meilleure immersion. La prise en charge du Dolby Vision et du Dolby Atmos serait également de la partie.

Assistant intelligent et fonctionnalité inédites

Par ailleurs, la firme japonaise confirme que toutes les TV à venir en 2020 fonctionneront sous Android 9.0 Pie et seront compatibles avec le AirPlay 2 et le HomeKit d’Apple. Les utilisateurs pourront donc contrôler leurs TV via Siri. Le Google Assistant est également de la partie, ainsi que Alexa d’Amazon. Par ailleurs, Sony confirme la présence de fonctionnalités inédites sur ses nouvelles TV, autrefois réservées aux modèles haut de gamme Master Series. En voici la liste :

Traitement d’image optimal grâce au processeur X1

Un meilleure rendu des couleurs grâce au Triluminos Display

La plupart des technologies déployées via le programme Sound-from-picture-reality comme l’Acoustic Surface Technology ou le système de traitement sonore Clear Phase

Le Netflix Calibrated Mode, un mode d’image dédié à l’affichage des contenus Netflix

Le Imax Enhanced, qui permet d’approcher du rendu et de l’expérience IMAX sur sa télévision

Pour l’heure Sony n’a communiqué aucune date de sortie ni prix pour son line-up TV 2020.

Source : The Verge & LCD-Compare