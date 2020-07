Freebox POP (V8) : la nouvelle box sera compatible Dolby Vision

La Freebox POP, la nouvelle box intermédiaire de Free, sera compatible Dolby Vision. C’est en tout cas ce que dévoile une source en interne, à quelques jours seulement de la présentation officielle le 7 juillet 2020. En outre, la Freebox POP serait également certifiée Amazon Prime Video.

Une source anonyme et proche du développement de la Freebox POP vient de dévoiler à nos confrères du site Univers Freebox de nouvelles informations sur la prochaine box intermédiaire de l’opérateur. Ainsi, si de précédentes rumeurs évoquaient la prise en charge du Dolby Atmos et du son surround 5.1, cet informateur précise que la Freebox POP sera également compatible Dolby Vision.

Une bonne nouvelle donc pour les utilisateurs qui pourraient profiter de ce standard d’image de qualité. Pour rappel, le Dolby Vision s’appuie sur le HDR (High Dynamic Range) pour délivrer une image plus réaliste, dotée d’une meilleure intensité lumineuse et d’un meilleur contraste. Résultat, les zones sombres ne ne sont pas trop, les zones blanches ne sont pas trop saturées, et le rendu semble plus naturel.

En outre, cette technologie permet d’accroître sensiblement le nombre de pixels dans chaque image pour une meilleure netteté, tout en boostant le nombre d’images par seconde pour plus de fluidité.

À lire également : Freebox V8 – un débit de 2,5 Gbits/s pour la prochaine box de Free

Amazon Prime Video certifiée

Autre information, si l’on savait que Netflix serait de la partie puisque le géant du streaming a révélé plusieurs fonctionnalités de la Freebox POP, il semble que la box soit également certifiée Amazon Prime Video.

En d’autres termes, les utilisateurs pourraient donc profiter du service directement sur leur Freebox POP dès le lancement. Il convient de prendre ces informations avec pincettes jusqu’à la présentation officielle de la Freebox POP qui aura lieu ce mardi 7 juillet 2020 lors d’un évènement spécial au siège de Free à Paris.

Cette conférence Freebox POP sera également diffusée intégralement en ligne sur le site live.free.fr. Via cette page, vous pourrez en outre consulter directement les tweets de l’opérateur postés durant l’événement.

Source : Univers Freebox