Freebox V8 : un débit de 2,5 Gbits/s pour la prochaine box de Free

La Freebox V8 (ou Freebox Pop) offrirait un débit maximal de 2,5 Gbits/s, révèle une fuite. Avec sa nouvelle box Internet milieu de gamme, Free va donc proposer un débit supérieur aux offres concurrentes. On fait le point sur les dernières informations disponibles sur la Freebox qui supplantera la Freebox Revolution.

Quelques mois avant son lancement, la Freebox V8, aussi appelé Freebox Pop, est apparue à de multiples reprises sur la toile. Récemment, la box a été listée sur le site officiel de Netflix, révélant une poignée d’informations sur la fiche technique. Sans surprise, la Freebox V8 est compatible avec la 4K, le son surround 5.1 et le Dolby Altmos. Enfin, elle tourne sous Android TV.

Un débit maximal plus que doublé par rapport à la Freebox Mini 4K

Ce 27 juin 2020, un internaute du nom de Tiino-X83 a révélé le débit maximal de la box sur son compte Twitter. « Alors, on parle tous de la Freebox V8 (Pop), mais on ne sait rien d’elle ! Ha mais si ! Elle arrive et puis elle sera compatible 2,5 Gbit/s ! » annonce Tiino-X83, capture d’écran à l’appui. L’homme a visiblement déniché l’information en fouillant dans le code du firmware d’une box signée Free.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que l’internaute révèle des informations concernant les prochaines box de l’opérateur de Xavier Niel. Quelques mois avant la sortie, Tiino-X83 assurait ainsi que la Freebox Delta permettrait de contrôler tous vos objets connectés grâce à un assistant intelligent. L’information s’est confirmée lors de la présentation de la box. Plus généralement, l’internaute est connu pour décortiquer régulièrement le firmware des box de Free afin d’y repérer les moindres changements.

Si les données mises en avant par Tiino-X83 se confirment, la Freebox V8 offrira donc un débit supérieur aux box proposées par Orange, SFR et Bouygues Télécom. Les box concurrents se cantonnent en effet à 2 Gbits/s. La V8 offrirait ainsi un débit bien plus élevé que son prédécesseur, la Freebox Mini 4K, qui se limite à 1 Gbits/s. Sans surprise, le débit reste en deçà de celui de la Freebox Delta, plus haut de gamme (8 Gbits/s). Que pensez-vous de cette fuite ? On attend votre avis dans les commentaires.