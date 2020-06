Freebox V8 : Netflix révèle les fonctionnalités de la prochaine box de Free

La Freebox V8, la prochaine box abordable de Free, est apparue sur le site web de Netflix. Quelques mois avant le lacement, le service de streaming a révélé plusieurs fonctionnalités clés de la box qui prendra la place de la Freebox Mini 4K.

Free a une nouvelle Freebox dans les cartons. Baptisée Freebox V8 ou Freebox Pop, elle devrait débarquer sur le marché dans les mois à venir. En réaction à la crise du coronavirus, le FAI a pris la décision de reporter le lancement de la Freebox de plusieurs mois. Initialement, la box devait être présentée dans le courant du mois de février 2020.

4K, son surround 5.1 et Dolby Atmos pour la Freebox V8

On connaît déjà plusieurs éléments de la fiche technique de la Freebox V8 grâce à plusieurs fuites. La box est ainsi équipée d’une puce Amlogic S905X2 dotée d’un GPU Mali-G31 MP2 et tourne sous Android TV. Aujourd’hui, le site officiel de Netflix révèle plusieurs fonctionnalités de la Freebox. Le site de la plateforme liste déjà la nouvelle box dans la section dédiée aux appareils compatibles avec le service de VOD. Netflix dresse en effet la liste de tous les appareils Free qui proposent le service.

Sans surprise, la Freebox V8 est compatible avec la 4K, comme la Freebox Delta ou la Freebox Mini 4K. De plus, la box prend en charge le son surround 5.1 et le Dolby Altmos. Pour ceux qui ne connaissent pas, la mention du « son surround 5.1 » indique que la box est compatible avec les systèmes audio composés de plusieurs enceintes afin de reproduire jusqu’à 6 canaux sonores. De son côté, le Dolby Altmos est une technologie audio « immersive » permettant d’offrir un son réaliste digne d’un cinéma.

Tous ces éléments ne sont pas vraiment une surprise. En tant que successeur de la Freebox Mini 4K, la box ne peut pas se permettre de faire l’impasse sur ces fonctionnalités. Comme prévu, la Freebox V8 se positionnera clairement entre la Freebox Delta et la Freebox One. Qu’attendez-vous de la box abordable de Free ? On attend votre avis dans les commentaires.