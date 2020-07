Freebox Pop (V8) : Free invite la presse le 7 juillet, la nouvelle box sur le point d’être dévoilée

Comme évoqué depuis quelques jours, Free s’apprête à dévoiler sa nouvelle box internet. Et la date évoquée pas plus tard qu’hier était la bonne : l’opérateur vient d’envoyer des invitations aux journalistes pour un événement prévu le 7 juillet 2020.

Hier, des rumeurs faisaient état d’une présentation imminente de la Freebox Pop. Des photos montraient des ouvriers installant tout le nécessaire pour une conférence devant se tenir au siège même de Free. Une date avait été même avancée. Et les auteurs de ces rumeurs avaient vu juste. La Freebox V8 est sur le point d’être dévoilée, c’est désormais certain. Free a envoyé il y a quelques minutes aux journalistes une invitation concernant un événement se déroulant mardi 7 juillet à 10h00.

Serait-ce la nouvelle Freebox Pop qui pointe à l’horizon ?

Si l’opérateur ne précise pas l’objet du rendez-vous, il ne fait plus aucun doute qu’il s’agit bel et bien d’une présentation de sa nouvelle box internet, laquelle répond désormais au nom de Freebox Pop. On ignore encore encore beaucoup d’éléments à son sujet, mais on sait d’ores et déjà que cette nouvelle box ne viendra pas se substituer à la Freebox Delta dévoilée en décembre 2018. Non, la nouvelle Freebox Pop devrait, selon toutes vraisemblances, remplacer la Freebox Mini 4K.

La Freebox Pop devrait donc être plus abordable que la Freebox Delta, sans probablement proposer de player Devialet ni de fonction NAS 4 baies. Le prix de l’abonnement devrait être également inférieur à ceux de la Delta ou de la One et se rapprocher davantage à celui de la mini 4K (34,99 €/mois).

C’est bien d’un événement physique dont il s’agit et non d’une conférence retransmise en ligne uniquement. L’événement aura lieu en plein air et Free assure que des kits contenant un masque et du gel hydroalcoolique seront fournis à chacun des participants, mesures sanitaires obligent. Une retransmission en live est cependant prévue pour celles et ceux qui ne pourront assister à la conférence. On ignore pour le moment si le grand public pourra y accéder ou si le live sera réserve aux journalistes.

Pour notre part, nous serons sur place et n’hésiterons pas à vous informé en temps réel des annonces de Free. Rendez-vous est donc pris mardi 7 juillet à 10h00 pour suivre la conférence ensemble.