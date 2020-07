Freebox POP (V8) : suivez la présentation en direct depuis le site live.free le 7 juillet

Free relance son site live.free.fr à l’occasion du lancement de la Freebox POP ce mardi 7 juillet. Journalistes et spectateurs pourront suivre toute la conférence de presse depuis ce site. En outre, il sera également possible d’y consulter tous les tweets postés par l’opérateur pendant l’événement.

Comme vous le savez peut-être, Free a donné rendez-vous à ses abonnés et à la presse ce mardi 7 juillet 2020 à 10h pour la présentation de la Freebox POP. Pour rappel, cette nouvelle box ne vient pas remplacer la Freebox Delta, mais se place plutôt comme une box intermédiaire pour succéder à la Freebox Mini 4K.

Les premières rumeurs évoquaient un débit maximal de 2,5 Gbits/s, ainsi que la prise en charge de la connectivité 10 Gbe, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5. La box serait également compatible 4K, son surround 5.1 et Dolby Atmos. Mis à part ces quelques détails techniques, cette Freebox POP, tant au niveau de ces fonctionnalités et de son design, reste un mystère.

Notez que l’événement de mardi n’est pas uniquement retransmis en ligne. La conférence se déroulera en plein air non loin du siège de Free à Paris. Néanmoins, pour ceux qui ne pourraient pas se rendre sur place, Free a relancé pour l’occasion le site live.free.fr. La présentation y sera diffusée dans son intégralité et un flux situé à droite de l’écran permettra aux spectateurs de profiter de tous les tweets postés par l’opérateur lors de l’évènement.

De fait, il sera plus facile pour les internautes de retwetter certains informations communiquées dans la foulée, comme les spécifications techniques, le design ou encore le prix de l’abonnement. Voilà donc le seul avantage de cette page, par rapport à Facebook ou à YouTube. Dans notre cas, nous serons sur place le mardi 7 juillet et nous relayerons en direct les différentes annonces de Free pendant la présentation.

