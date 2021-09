Profitez de la puissance de la Fibre avec l’une de ces 2 offres Bbox de Bouygues Telecom

À l'occasion du début de la saison automnale, Bouygues Telecom vous donne la possibilité de profiter de la puissance de la Fibre grâce à l'une de ces deux offres Box à partir de 9,99 euros par mois.

Jusqu'au dimanche 10 octobre 2021, Bouygues Telecom vous permet de souscrire à un abonnement Internet à haute vitesse avec la Fibre à 9,99 €/mois grâce à l'offre Bbox Fit ou à 15,99 €/mois avec la série spéciale Bbox. Ces deux offres sont valables pendant une durée d'un an. À l'issue des 12 mois, l’abonnement mensuel passera aux prix respectifs de 29,99 euros pour l'offre Bbox Fit et de 36,99 euros pour la série spéciale Bbox.

L'offre Fibre Bbox Fit de Bouygues Telecom comporte un Internet haut débit avec une vitesse de téléchargement jusqu’à 300 Mbit/s en débit descendant et jusqu'à 200 Mbit/s en débit ascendant. L'abonnement inclut aussi des appels illimités vers fixes en France et plus de 110 pays. Quant à l'offre issue de la série spéciale Bbox, l'abonnement permet d'obtenir un Internet haut débit avec une vitesse de téléchargement jusqu’à 1 Gbit/s en download et jusqu'à 400 Mbit/s en upload, et des appels illimités vers fixes et mobiles en France et vers fixes de plus de 110 pays, un accès TV avec plus de 180 chaînes, un décodeur Bbox 4K et un enregistreur TV de 100 heures.

Enfin, pour information, des frais de mise en service pour tout nouvel abonnement et des frais de résiliation sont respectivement appliqués à hauteur de 48 euros et de 59 euros. Et Bouygues Telecom rembourse jusqu'à 100 euros sur les frais de résiliation de l'ancien fournisseur d'accès Internet par l'intermédiaire d'un coupon.