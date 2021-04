Freebox Pop, Delta, Revolution, One, Mini 4K : une mise à jour améliore le partage des fichiers

Free déploie une mise à jour à destination de cinq Freebox : One, Pop, Revolution, Delta et mini 4K. Cette mise à jour débloque notamment certaines fonctions liées au partage de fichiers avec le protocole SMB. Le numéro de version du firmware est 4.3.0 pour la Freebox Pop et la Freebox Delta. Pour les autres boitiers, il est numéroté 4.3.1.

Au moins une fois par mois, Free publie une mise à jour pour ses Freebox. Une régularité que nous ne pouvons que saluer. En début de mois, nous rapportions par exemple que la Freebox Pop devenait compatible avec les manettes de jeux des consoles PlayStation et Xbox. C'est d'autant plus admirable que l’opérateur continue de les supporter et de les améliorer avec le temps, même si elles ne sont plus proposées aux nouveaux abonnés. C’est une excellente stratégie.

Lire aussi – Freebox Pro : prix, débit, forfait inclus, tout savoir sur la box fibre dédiée aux entreprises

Et justement, plusieurs mises à jour ont été déployées cette semaine. Il y en a pour tout le monde : les anciens clients, comme les nouveaux. La première date du 19 avril 2021. Elle concerne l’application OQEE TV pour la Freebox Pop. Quelques petites corrections ont été apportées à ce point d’entrée vers l’univers télévisuel de la Freebox Pop. Rien de bien important.

La seconde mise à jour a été mise en ligne hier, le 20 avril 2021. Celle-ci, beaucoup plus importante, a motivé la rédaction de cet article. Il s’agit d’une mise à jour pour les boitiers modem (ou serveurs) de cinq Freebox : la Révolution, la One, la Mini 4K, la Delta et la Pop, la benjamine de la bande. Outre quelques correctifs qui règlent certaines incompatibilités, plusieurs améliorations ont été apportées. Notez toutefois qu’elles ne concernent que les utilisateurs qui aiment mettre les mains dans la machine.

Amélioration des protocoles SMB pour partager des fichiers

La principale amélioration est l’arrivée des protocoles SMBv2 et SMBv3 pour le partage des fichiers à partir des disques durs réseau et des espaces de stockage connectés en USB à la Freebox. Ces versions de SMB sont prises en charge par les systèmes d’exploitation actuels, alors que la V1 n’est plus entièrement supportée. Par extension, les machines virtuelles que vous installerez peut-être sur le serveur de la Freebox prendront en compte ces deux protocoles. Si vous avez d’ores et déjà une machine virtuelle installée (Linux ou autre), vous devrez la mettre à jour pour profiter des avantages de ces deux protocoles.

Une troisième mise à jour, cette fois-ci corrective a été déployée ce matin. Elle concerne uniquement les propriétaires d’une Freebox Revolution, Mini 4K ou One. Elle corrige quelques bugs arrivés avec la mise à jour de la veille. Vous étiez impactés si vous avez l’une de ces box, si vous utilisez votre ligne téléphonique fixe ou si vous utilisez le client VPN interne. Pour installer l’ensemble de ces mises à jour, une seule manipulation : redémarrer les Freebox.