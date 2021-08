Freebox, Bbox, Livebox : les Français continuent à préférer leur box TV plutôt qu’une TV connectée

Avec les différents confinements, les consommateurs ont redécouvert leur téléviseur et les achats de TV connectées n’ont cessé d’augmenter, motivés notamment par l’adoption des plateformes de streaming. Les Français, qui disposent des box Internet de leur opérateur, restent jusqu’à maintenant fidèles à leurs box.

Le premier trimestre 2021 a été marqué par une accélération des achats de téléviseurs, et notamment de TV connectées, probablement liée à la crise sanitaire. 51,22 millions d’appareils ont été vendus, soit une hausse de 9% sur un an. Le choix d’un téléviseur intelligent, avec une interface et des applications, est notamment déterminé par la présence des différentes plateformes de streaming. Et avec plus de 200 millions d'utilisateurs dans le monde, c’est Netflix qui est incontestablement le service de streaming vidéo le plus plébiscité par les utilisateurs.

Le marché des smart TV doit son véritable lancement aux confinements, car les gens ont repris plaisir à s’installer en famille devant un grand écran et se laissent de plus en plus tenter par l’excellente résolution de l’image et la qualité des couleurs. Samsung et LG l’ont bien compris et dominent le marché, avec des innovations et des téléviseurs haut de gamme de première qualité. LG travaille actuellement sur le premier téléviseur extensible et sans bords au monde, et la TV Samsung Neo Qled pourrait marquer un tournant à tous les niveaux dans l’industrie TV. Sauf qu'en France, ce sont les box qui restent majoritairement utilisées par les consommateurs…

Les Français restent fidèles à leur box

Alors que dans la plupart des pays, les consommateurs dépendent de leur téléviseur connecté pour accéder aux diverses applications de streaming, les Français restent fidèles à la box fournie par leur opérateur, et ne dépendent pas de leur téléviseur pour accéder aux plateformes de streaming. Un choix qui s'explique par le fait que certaines box, notamment la Freebox Pop ou la Bbox Miami, permettent d’accéder au Play store, et d’ainsi bénéficier d’un catalogue de jeux, d’applications et de plateformes très vaste.

Toutefois, même en France, force est de constater que les télés connectées apportent un choix d’applications plus larges que celui des box. D’après Guillaume Rault, le vice-président de Samsung Electronics France, “ le confinement a entraîné une prise de conscience, avec des consommateurs en quête de télévision connectée“. Celui-ci estime par exemple que “le fait qu’Amazon Prime diffuse la Ligue 1 de foot est un vecteur d’achat” pour les téléviseurs connectés.

Source : Le Figaro