Free offre son service de streaming Oqee gratuitement aux abonnés 5G

À l’occasion de ses 12 ans, Free annonce l’arrivée d’un cadeau pour tous ses abonnés mobiles 5G. Dès aujourd’hui, ces derniers gagnent accès à OQEE, le service de streaming gratuit de l’opérateur. Au total, ce sont plus de 500 films et séries qui sont disponibles dans le catalogue.

Aujourd’hui, Free a 12 ans. L’opérateur a déjà eu droit à un joli cadeau. Dans un communiqué de presse, ce dernier annonce avoir franchi le cap des 15 millions d’abonnés mobile. Une bonne raison de remercier à son tour tous ceux qui ont opté pour son forfait 5G. En effet, à partir de ce jour, tous les abonnés 5G de Free, profitant du forfait à 19,99 €/mois, peuvent désormais profiter de l’offre OQEE sans surcoût.

Le service de streaming entièrement gratuit de l’opérateur, lancé il y a quelque temps et complété il y a peu par OQEE Ciné. Au total, le bouquet donne accès gratuitement à plus de 220 chaînes de télévision, plusieurs services de replay et, surtout, à plus de 500 films et séries disponibles à tout moment sur smartphones, PC, tablette, téléviseur et sur le site dédié de la plateforme, oqee.tv.

À cela viennent s’ajouter plusieurs fonctionnalités, telles que le contrôle du direct, le start-over et la reprise de lecture. Free a par ailleurs livré un aperçu des films disponibles sur OQEE Ciné, parmi lesquels ont récemment rejoint Taxi Driver, Scary Movie, Rencontres du troisième type, Angry Birds : le film, White House Down ou encore Fanfan la Tulipe. Rappelons également que si vous possédez une Freebox, vous avez d’ores et déjà accès au bouquet OQEE.

Depuis l’écran d’accueil de votre box, il vous suffit d’ouvrir l’application OQEE puis d’entrer vos identifiants Free pour vous connecter. Si vous êtes abonnés au forfait 5G à 19,99 €/mois, vous n’avez rien de plus à faire : le service vous est déjà offert. Il en sera de même si vous souscrivez au forfait à compter d’aujourd’hui. À ce jour, Free reste le premier opérateur français à proposer un service de streaming entièrement gratuit à ses abonnés.