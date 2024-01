Free bloque ses prix jusqu’en 2027, la concurrence au pied du mur

En ce début d'année 2024, Free a décidé de confirmer son engagement pris quelques semaines plus tôt : les prix de ses forfaits mobile les plus populaires ne bougeront pas d'un iota jusqu'en 2027.

Souvenez-vous, en début janvier 2023, alors que les opérateurs ont multiplié les augmentations de prix, Free prend le contrepied. En effet, le trublion du web clame haut et fort que le prix de ses forfaits les plus populaires, à savoir l'offre à 2 € et la formule illimitée à 19,99 €, resteront inchangés jusqu'en 2027. Alors que l'on s'attendait à un éventuel revers de la part de l'entreprise, surtout avec l'inflation grandissante enregistrée en 2023, l'opérateur a effectivement tenu sa parole.

De leurs côtés, Orange, Bouygues et SFR ont revu leurs prix à la hausse à de multiples reprises durant l'année, justement pour compenser l'inflation et l'augmentation des coûts de maintenance des réseaux. La question était maintenant de savoir si Free allait poursuivre ou non son engagement en 2024. Ce sera bien le cas comme le rapportent nos confrères du Parisien.

Free persiste et signe, les prix ne bougeront pas jusqu'en 2027

“Nous confirmons notre engagement de bloquer les prix de nos deux forfaits mobiles jusqu'en 2027″, clame haut et fort le directeur général de Free Nicolas Thomas dans les colonnes du quotidien. En d'autres termes, les forfaits à 2 euros et à 19,99 euros resteront aux mêmes tarifs fixés à leur lancement en 2012. Hormis cette promesse de maintenir ses prix inchangés, Free rappelle au passage que les abonnés de l'offre 5G à 19,99 € peuvent prétendre depuis peu à des services supplémentaires.

Depuis ce mardi 9 janvier 2024, les titulaires de ce forfait peuvent en effet accéder gratuitement à l'application TV OQEE de Free, exclusive jusqu'alors aux offres Internet. Pour rappel, cette appli permet d'accéder à plus de 220 chaînes de TV, des services de replay sans oublier un vaste catalogue de films et séries variés. En outre, le dirigeant de Free ajoute que les enveloppes de data n'ont cessé de grossir dans l'offre à 19,99 €, en passant de 3 G0 à son lancement à 250 Go aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout, puisque le nombre de destinations gratuites pour les appels fixes est passé de 40 à 100, tandis que la data utilisable à l'étranger a augmenté cet été avec 35 Go disponibles dans plus de 100 pays différents.

“Alors que les tarifs évoluent partout, dans un contexte de pouvoir d'achat compliqué pour les Français, nous restons fidèles à nos valeurs en essayant d'être une arme anti-inflation”, estime le patron de l'opérateur. Reste maintenant à voir si la politique tarifaire de Free va provoquer des sursauts chez la concurrence et l'amener peut-être à limiter à son tour les augmentations de prix.

Source : Le Parisien