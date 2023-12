Free Mobile active les appels en VoLTE et en VoWiFi, voici comment en profiter

Free Mobile offre à tous ses abonnés, l'accès à VoLTE et VoWiFi, améliorant ainsi significativement la qualité des appels. Ces deux services sont accessibles pour tous les abonnés, que ce soit au forfait Free, à la formule Serie Free ou au forfait à 2 euros. Voici comment en profiter.

Free Mobile a annoncé l'activation du VoWiFi pour tous ses abonnés, permettant de passer des appels via un réseau WiFi. Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans les zones où le signal cellulaire est faible. Le VoWiFi est une technologie qui permet de faire passer ses appels et ses SMS sur un réseau WiFi, offrant une meilleure connexion. Le service de VoWiFi est activé sur le réseau Free Mobile depuis le 14 décembre.

Lire aussi – Free tease un lancement imminent pour sa Freebox V9

De plus, Free étend son service de VoLTE. Déjà disponible pour la plupart des abonnés, il permet de passer des appels en 4G, offrant une meilleure qualité sonore et une connexion d'appel plus rapide. En outre, passer des appels depuis le réseau 4G permet de continuer à surfer pendant un appel, ce qui n'était pas possible en passant par les réseaux 2G et 3G.

Les deux services, VoLTE et VoWiFi, sont complémentaires : ils assurent une meilleure connectivité. Le premier est plus pertinent en déplacement. Le second est plus pratique dans un endroit fixe, à domicile ou au travail notamment. VoWiFi est particulièrement utile pour les utilisateurs résidant dans des zones avec une couverture cellulaire limitée ou pour ceux qui voyagent fréquemment à l'étranger.

Comment activer le VoWiFi chez Free Mobile

L'activation des services VoLTE et VoWiFi concerne tous les abonnés, quel que soit leur forfait :

Forfait Free 5G

Forfait Série Free

Forfait à 2 euros

Il est très probable qu'avec un smartphone compatible, les deux services d'activent automatiquement. Si ce n'est pas le cas, voici la procédure à suivre :

Pour activer le VoWiFi sur un smartphone compatible, les abonnés Free doivent activer l'option dans les paramètres. Si pour cette étape vous avez besoin de plus d’informations, vous pouvez aussi vous référer à notre guide détaillé sur la façon d'activer cette fonction sur différents appareils.

sur un smartphone compatible, les abonnés Free doivent activer l'option dans les paramètres. Si pour cette étape vous avez besoin de plus d’informations, vous pouvez aussi vous référer à notre guide détaillé sur la façon d'activer cette fonction sur différents appareils. Pour activer le VoLTE, il suffit d'activer les données cellulaires dans les paramètres du smartphone. Notez que l'activation est obligatoire, même avec le forfait à 2 euros. Ce qui peut engendrer des coûts supplémentaires, l'enveloppe data étant assez réduite.