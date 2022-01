OQEE TV : Free intègre les fonctions Chromecast et Picture-in-Picture sur l’appli

Free vient d'annoncer le déploiement progressif d'une nouvelle version de l'appli OQEE TV à destination des appareils Android. Cette MAJ apporte deux fonctionnalités importantes : l'arrivée du Chromecast, qui permet de diffuser votre contenu sur votre téléviseur et le mode Picture-in-Picture.

Free continue de mettre à jour régulièrement sa nouvelle interface OQEE TV. Disponible uniquement sur les Freebox Pop et Freebox Delta, cette appli permet d'accéder sans surcoût sur un second écran à l'ensemble des chaînes proposées par l'opérateur, soit près de 550 si l'on compte les chaînes gratuites et payantes accessibles via les bouquets de l'opérateur.

En début de semaine, l'entreprise française a déployé une nouvelle version de son appli sur iOS, intégrant au passage le Chromecast et la fonction Picture-in-Picture. Et justement, c'est au tour des utilisateurs Android d'accueillir cette MAJ sur leur smartphone et tablette respective, à condition de tourner sous Android 7.1 minimum.

Le Chromecast et le mode Picture-in-Picture débarquent sur OQEE TV

Comme dit précédemment, deux nouveautés importantes sont au programme. En premier lieu, l'application propose désormais une fonctionnalité Chromecast, utile pour diffuser votre contenu sur votre téléviseur compatible. En outre, l'appli se dote enfin du mode Picture-in-Picture. Ce mode apprécié des utilisateurs permet tout simplement d'utiliser d'autres applications tout en continuant à regarder vos programmes. Terminons ensuite pour la correction d'un bug concernant l'affichage de la durée des enregistrements.

Notez que le déploiement de cette mise à jour se fera de manière progressive, il est donc possible que vous n'y ayez pas accès dans l'immédiat. Pour rappel, Free a diffusé il y a peu de temps une autre mise à jour pour l'application Android de OQEE TV. Elle se contentait d'apporter une seule nouveautés, à savoir “l'adaptation dynamique de la qualité vidéo”. Pour résumer, cette fonctionnalité permet d'optimiser l'expérience visuelle en fonction de la bande-passante disponible et selon la qualité d'image de votre écran.

Depuis novembre 2021, l'application OQEE TV est également disponible sur Android TV. Il s'agit d'une bêta, compatible avec les appareils Android TV à partir d'Android 8. On y trouvera donc de nombreux modèles Sony, Xiaomi, OnePlus sans oublier de mentionner les boitiers Android TV Nvidia Shield ou Xiaomi Mi Box.