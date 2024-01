Free gâte ses abonnés Freebox avec des chaînes gratuites, voici comment en profiter

Pour démarrer cette nouvelle année 2024 dans les meilleures conditions, Free a décidé de caresser ses abonnés Freebox dans le sens du poil. En effet, l'opérateur offre à ses clients les chaînes du pack Warner Bros Family. Attention toutefois, Discovery Channel ou encore Cartoon Netwoork ne resteront pas accessibles sans frais indéfiniment.

Alors que Free vient tout juste en décembre 2023 d'augmenter le prix de Netflix Premium pour les abonnés à la Freebox Delta, l'opérateur a décidé de donner une petite compensation à ses clients TV.

En effet, le trublion du Net offre actuellement à tous les abonnés Freebox avec option TV les chaînes du pack Warner Bros Family. D'ordinaire proposée à 5,99 € par mois, les utilisateurs pourront profiter des programmes des neuf chaînes du pack gratuitement, du moins durant la période prévue. En effet, l'offre est en réalité valable du 1er au 31 janvier. Passé cette date, la tarification habituelle (citée plus haut) s'appliquera.

“Découvrez une variété de programmes pour toute la famille sur votre Freebox grâce au pack WB Family. Profitez de films, de séries ou encore d'animations sur Warner TV, Warner TV Next, TCM Cinema et Adult Swim. Vibrez devant des programmes de divertissement et de découvert avec Discovery Channel et ID”, écrit Free dans un communiqué de presse officiel.

Quelles sont les chaînes proposées dans le pack WB Family ?

Mais justement, quelles sont les chaînes contenus dans le pack Warner Bros Family ? En voici la liste complète :

Warner TV (canal 57)

Discovery Investigation “ID” (canal 65)

Discovery Channel (canal 66)

Warner TV Next / Adult Swim (canal 82)

TCM Cinema (canal 123)

Cartoonito (canal 144)

Cartoon Netwoork (canal 145)

Boomerang+1 (canal 146)

L'occasion pour les abonnés Freebox de découvrir certains contenus inédits au pack Warner Bros Family comme Gilmore Girls, une nouvelle série dramatique à venir dès le 22 janvier 2024. La série documentaire Alaska : la Ruée vers l'Or débarque également sur Discovery Channel dès le 8 janvier. Pour rappel, Free a offert à nouveau en décembre 2023 Canal+ Series à ses abonnés. Enfin du moins, à ceux de longue date. En effet, l'opérateur ne propose plus ce petit bonus appréciable aux nouveaux venus sur les offres Freebox Pop et Delta.

Source : Free