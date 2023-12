Free offre encore une fois Canal+ Series à ses abonnés, mais il y a un hic

Comme l'a révélé l'utilisateur Tino-X83 sur X (Twitter), Free offre actuellement à ses abonnés actuels pas moins de 3 mois d'abonnement gratuits à Canal+ Series. Seulement et en contrepartie, l'opérateur ne propose plus le service de streaming à ses nouveaux clients. Dommage.

Alors que Free Mobile vient tout juste d'activer les appels VoLTE et VoWIFI pour tous ses abonnés, l'opérateur a une autre bonne surprise pour ses clients internet/TV. Comme l'a révélé l'utilisateur Tino-X83 sur X (Twitter), Free fait un petit cadeau de Noël anticipé en offrant à ses abonnés Freebox Pop, Delta et Révolution 3 mois d'abonnements gratuits à Canal+ Series.

Notez qu'il y a encore quelques heures, les plus rapides ont même pu souscrire à 12 mois d'abonnements sans frais au service de streaming de la chaîne cryptée. Mais il semblerait que dans la foulée, l'opérateur ait choisi de réduire la voilure en passant de 12 à 3 mois.

Canal+ Series offert aux abonnés Free, sauf les nouveaux venus

Pour souscrire à l'offre avant son expiration, il faudra se rendre rapidement dans la rubrique Télévision sur son espace client Free. Ceci fait, vous pourrez donc profiter de Canal+ Series sur votre Freebox, mais aussi sur votre smartphone, tablette ou PC via l'appli MyCanal. Une fois les 3 mois écoulés, l'abonnement payant facturé à 9,99 € par mois prendra le relais. Si vous voulez éviter de passer à la caisse, prenez donc soin de désactiver le renouvellement automatique avant la fin des 3 mois. En octobre 2023, Free avait déjà proposer à ses abonnés de profiter à nouveau de 3 mois d'abonnements à Canal+ Series, et ce même s'ils en avaient déjà bénéficier auparavant.

Néanmoins, vous avez vu le titre : il y a un hic, et pas des moindres. En effet, si le trublion du net gâte ses utilisateurs actuels, il se montre moins généreux avec les nouveaux venus. Une simple visite sur le site officiel de Free permet de constater que l'opérateur ne propose plus dans ses offres Freebox des mois d'abonnements à Canal+ Series. Ainsi, il faudra se contenter d'un accès à Prime Video et Disney+ avec une formule Freebox Pop. Avec une offre Delta, on pourra toujours profiter de Netflix, Prime Video, TV By Canal et Disney+ (trois mois seulement pour ce dernier).